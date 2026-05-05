GROSSETO – E’ cominciata ricca di agonismo e divertimento l’avventura playoff – praticamente un altro campionato – per il calcio Uisp. Capita così che la Disperata Scarlino, imbattuta dominatrice della regular season, sbatta sul Sant’Angelo Scalo (nella foto) e venga sconfitta nella semifinale di andata per 3-2. Tutto aperto per il ritorno, ma un risultato che fa capire come la lotta per il titolo nel campionato sia più che mai aperta. Estremo equilibrio anche nell’altra semifinale: Torniella e Venturina pareggiano senza gol (0-0) rimandando al match sul campo dei termali il verdetto. Quella di lunedì 11 maggio sarà quindi una serata ad alta tensione.

Non da meno la Coppa del Presidente: due semifinali, zero reti, a testimonianza di un equilibrio totale. Etrusca Vetulonia-Serrazzano e Gavorrano-Lido Oasi finiscono senza reti, lasciando anche in questo caso tutto aperto per il match di ritorno.