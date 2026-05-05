CAPALBIO – Anche i volontari della Racchetta Capalbio sono intervenuti nel devastante incendio che nei giorni scorsi ha colpito il Monte Faeta, nel territorio di Lucca, dove oltre 700 ettari di vegetazione sono andati distrutti in poche ore, costringendo migliaia di persone all’evacuazione.

La macchina dei soccorsi

L’emergenza ha visto attivarsi immediatamente la macchina dei soccorsi: un sistema regionale articolato, efficiente e con elevate capacità operative, di cui la Racchetta Capalbio è parte integrante. L’associazione è infatti in grado di garantire fino a quattro squadre operative in appena 20 minuti – che diventano 5 minuti nelle condizioni di massima operatività – grazie a mezzi attrezzati, tra cui quattro veicoli 4×4 e un camion cisterna, e a volontari disponibili tutto l’anno.

Il lavoro che non si vede

Essere parte dell’Antincendio Boschivo e della Protezione Civile significa operare all’interno di un sistema organizzato, fondato su regole precise, responsabilità e formazione continua. Un lavoro che, per la maggior parte, si svolge lontano dalla visibilità pubblica: prevenzione, addestramento, monitoraggio e presenza costante sul territorio rappresentano attività fondamentali per garantire interventi tempestivi ed efficaci.

Una comunità di volontari

La Racchetta Capalbio è composta da lavoratori, pensionati e studenti: persone comuni che scelgono di mettere a disposizione tempo, competenze ed energie per la tutela del territorio e della comunità. L’associazione assicura una copertura continua, mantenendo mezzi e attrezzature anche grazie ai servizi svolti per la comunità e alla partecipazione a iniziative pubbliche. Le risorse raccolte vengono reinvestite per sostenere l’attività operativa, dalla manutenzione dei mezzi alla formazione, fino alla sicurezza dei volontari.

Il presidio del territorio

Un aspetto centrale del sistema AIB è il presidio del territorio: la sua efficacia dipende dall’equilibrio tra intervento e copertura locale. Per questo mantenere operative le squadre nella propria area, soprattutto nelle giornate ad alto rischio incendi, rappresenta una scelta consapevole e responsabile.

La voce dell’associazione

“In questi giorni si parla molto di incendi, ma spesso si sottovaluta il lavoro quotidiano svolto in silenzio dai volontari” – spiega Luca Giacomelli, responsabile comunicazione – “Dietro ogni intervento ci sono ore di formazione, esercitazioni e preparazione. Racchetta Capalbio continuerà a operare con serietà e responsabilità per la sicurezza del proprio territorio.”