GROSSETO. Nel famoso “paniere” che ogni anno l’Istat aggiorna con quei beni e servizi che servono a calcolare l’inflazione, per il 2026, sono stati inseriti pure i filati per “ferri & uncinetto”. Una cosa inaspettata che trasforma un’attività spesso sbeffeggiata con l’epiteto “vai a fare la calza” in occupazione salutare, alla moda, utile e persino economicamente vantaggiosa. “Fare la calza” diviene un revival e così “ferri & uncinetto” ritornano in auge. Pare peraltro che queste attività aiutino a combattere lo stress, allontanino la tensione e tengano a freno l’irascibilità. Tutto questo senza differenze né di età né di sesso!

La cosa bizzarra è che a far diventare il “fare la calza” un fenomeno mediatico sia stato un tale Tom Daley, un inglese che ai Giochi olimpici di Tokyo 2020 ha reso virale questo suo hobby. Talmente virale che in poco tempo ha superato il milione di follower. Questo successo di pubblico è dipeso anche dalla capacità degli “influencer” che con le loro “guide pratiche” in video hanno reso accessibili e praticabili le due discipline, anche a chi ne era completamente digiuno. Come spesso accade, a sviluppare la tendenza hanno influito i nomi di personaggi famosi. Nomi dello spettacolo, in prevalenza donne ma anche uomini. Del resto in terra britannica il lavoro a maglia pare che, ai primordi stessi della meccanizzazione, fosse come attività artigianale “roba da uomini”!

Non solo, ma veniva anche usato come metodo per evitare risse sulle navi mercantili e militari. “Ferri & uncinetto” sono diventati peraltro anche un metodo di socializzazione. In moltissimi esercizi commerciali in cui vengono venduti questi strumenti e filati sono indetti corsi di avviamento e perfezionamento di queste discipline artigianali.

Nella città di Bologna è stata varata pure una singolare iniziativa, denominata “Uncinemetto”. Si tratta di domeniche al cinema, dove gli spettatori hanno a disposizione ferri e uncinetto per lavorare durante la proiezione dei film. Il fenomeno non è però limitato a un aspetto di “tempo libero”, perché un contributo è stato dato anche dalla moda che ha contribuito ad accrescere l’interesse verso queste discipline. Non mancano, tra l’altro, neppure motivazioni sociali, a beneficio di coloro che hanno subito nel corso della vita degli “incidenti di percorso”.

C’è in Italia una Onlus particolarmente impegnata: si tratta della “Sheep Italia” che, in analogia al fatto che “sheep” in inglese significa “pecora”, agisce nell’ambito del “filo di tessuto”. Ecco così volontari creare coperte di lana per i senza tetto, indire per donne in situazioni di disagio dei corsi di formazione nei settori della sartoria e maglieria e insegnare a gruppi di persone vulnerabili a lavorare ai ferri e uncinetto. Insomma, questo “fare la calza” oggi potrebbe rappresentare un metodo efficace contro il logorio della vita, diventando una panacea del rilassamento. A questo punto, che bello sarebbe se anche nei consigli comunali (ed in altri pubblici consessi come Camera e Senato) i rappresentanti del popolo, in certi momenti… “facessero la calza”!