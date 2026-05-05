SANTA FIORA – Il Comune di Santa Fiora, in collaborazione con Sei Toscana, promuove una giornata di raccolta straordinaria dedicata ai rifiuti ingombranti e agli elettrodomestici non più funzionanti.

L’iniziativa si svolgerà giovedì 7 maggio, dalle ore 9:00 alle ore 13:00, presso la Stazione Ecologica Itinerante allestita in località Z.I. Fontespilli (frazione Bagnolo), lungo via F.lli Rosselli.

Il servizio è riservato esclusivamente alle utenze domestiche Tari del Comune di Santa Fiora, che potranno accedere presentando il codice fiscale dell’intestatario della bolletta rifiuti. Non è consentito l’accesso alle utenze non domestiche, come ditte e aziende.

Durante la mattinata sarà possibile conferire diverse tipologie di rifiuti, tra cui mobili, materassi, tavoli, sedie, giocattoli, attrezzi da giardino, stoviglie e ceramiche, oltre a dispositivi elettronici come PC, tablet, frigoriferi, lavatrici, televisori, telefoni cellulari e piccoli elettrodomestici. Saranno inoltre accettati tubi al neon, lampadine, pile, batterie per auto e olio esausto.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero 0564 965327 oppure il numero verde di Sei Toscana 800 127484, o consultare il sito www.seitoscana.it.