MONTE AMIATA – L’Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana informa che dal 1° al 30 maggio 2026 sono aperte le iscrizioni ai centri estivi per bambini e ragazzi del territorio.

“Per quanto riguarda la scuola dell’infanzia l’Unione in collaborazione con i Comuni ha fatto uno sforzo organizzativo in più quest’anno per prolungare il servizio fino all’11 settembre – spiega Cinzia Pieraccini, sindaca di Castel del Piano con delega all’istruzione nella Giunta dell’Unione – così da coprire l’intero periodo estivo. Inoltre, per i bambini e i ragazzi delle scuole elementari e medie, il calendario dei centri estivi è stato definito in modo da evitare sovrapposizioni con altri progetti di valore presenti nei comuni, destinati alle stesse fasce di età. Così vengono ampliate le opportunità educative e sociali permettendo a ragazze e ragazzi di partecipare a più esperienze e di frequentare anche più di un’attività in comuni diversi”.

Centri estivi: dove e quando

Entrando nel dettaglio, il centro estivo per l’infanzia, rivolto ai bambini dai tre ai sei anni, si svolgerà nei comuni di Arcidosso, Santa Fiora e Semproniano dal 2 luglio all’11 settembre 2026 con diverse tipologie di frequenza. L’orario di apertura per il centro estivo ad Arcidosso e Santa Fiora sarà dalle 8 alle 16 dal lunedì al venerdì con possibilità di scegliere diverse tipologie di frequenza solo mattina senza pranzo con uscita alle 13, con pranzo e uscita alle 14 o formula completa con uscita alle 16. Per il centro estivo a Semproniano l’orario è dal lunedì al venerdì 8-13 senza pranzo.

Il centro estivo per i bambini e le bambine della scuola primaria si articolerà in due settimane: dal 13 al 17 luglio e dal 27 al 31 luglio, dalle 9 alle 17 con attività ricreative di socializzazione e integrazione.

Il centro estivo per l’adolescenza, che si rivolge ai ragazzi e alle ragazze della scuola secondaria di primo grado, prevede un soggiorno in campeggio al mare, dal 30 giugno al 5 luglio.

Le info per le iscrizioni

Le domande dovranno essere presentate esclusivamente online attraverso il Portale Genitori, accessibile con Spid o Carta d’Identità Elettronica (Cie), all’indirizzo: https://www4.eticasoluzioni.com/ucmamiatagrossetanaportalegenitori/

Sul sito dell’Unione dei Comuni sarà inoltre disponibile il manuale con le istruzioni per la compilazione della domanda: http://www.cm-amiata.gr.it.

La priorità di partecipazione sarà data ai minori residenti nei Comuni dell’Unione dove si svolgono le iniziative e che hanno frequentato le scuole nell’anno scolastico 2025-2026. La partecipazione sarà possibile anche per i minori residenti negli altri Comuni dell’Unione qualora risultino posti disponibili.

Prevista una riduzione del 20% della quota per il secondo figlio e successivi iscritti alla stessa iniziativa. I pagamenti dovranno essere effettuati tramite sistema PagoPA.