PITIGLIANO – Si è svolta giovedì 30 aprile, presso il Teatro Salvini di Pitigliano, l’assemblea annuale dei soci della Cantina di Pitigliano, un appuntamento centrale che ha registrato buona partecipazione in un clima costruttivo.

All’incontro hanno preso parte anche rappresentanti delle istituzioni locali e diversi protagonisti del territorio, a conferma del forte legame che la cantina mantiene con la comunità e con il tessuto economico e sociale dell’area del tufo.

Nel corso dell’assemblea è emerso con chiarezza il profilo di un’azienda sana e strutturata, che continua a investire e a operare con professionalità, avvalendosi di figure qualificate e competenze tecniche. In questo percorso si inserisce anche la più grande novità dell’ultimo anno, ovvero la nomina del nuovo direttore, Antonio Spurio, in carica dallo scorso ottobre, figura chiamata a guidare la cooperativa in una nuova fase di sviluppo e consolidamento.

Tra i temi centrali, particolare attenzione è stata dedicata agli investimenti in sostenibilità ambientale, come dimostra l’installazione del nuovo impianto fotovoltaico, un intervento significativo in termini di efficientamento energetico e riduzione dell’impatto ambientale.

Durante l’assemblea è stato inoltre riconosciuto, anche da parte del territorio, il ruolo della Cantina di Pitigliano come cooperativa virtuosa, capace di coniugare tradizione, innovazione e responsabilità, rappresentando un punto di riferimento per il settore vitivinicolo locale.

A sottolineare questo percorso è intervenuto anche il Presidente, Paolo Lorenzo Spicci:

“La nostra è una realtà solida, costruita nel tempo grazie all’impegno dei soci e al legame con il territorio. Continueremo a investire sulla qualità, sulla sostenibilità e sulle competenze, con l’obiettivo di rafforzare il ruolo della Cantina e affrontare con determinazione le sfide future.”

L’assemblea si conferma così non solo come momento di rendicontazione, ma anche come occasione di confronto e condivisione, in cui rafforzare i valori della cooperazione e definire le linee guida per affrontare sfide future.