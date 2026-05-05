FOLLONICA – Appello speciale dell’Asd Follonica Senzuno e il suo presidente Mario Palilla a tutti gli appassionati di calcio e alla comunità follonichese: è il momento di stringersi attorno alla squadra, di venire numerosi al Baldaccheri e di far sentire il calore della città in una delle sfide più importanti della stagione. Domenica alle 16:00, sul rettangolo verde di Campi Alti, andrà infatti in scena lo scontro diretto contro l’Asd Aquile Sticciano, decisivo per l’obiettivo playoff dei follonichesi. Un traguardo che, alla prima stagione di iscrizione in FIGC, rappresenterebbe qualcosa di straordinario.

“Raggiungere i playoff – dichiara il Presidente Mario Palilla – sarebbe una grande soddisfazione per tutto l’ambiente, soprattutto considerando che è il nostro primo anno in FIGC. I ragazzi stanno dando tutto in un campionato difficilissimo e meritano il sostegno della loro città”.

Ma non finisce qui: l’appuntamento con le emozioni continua anche domenica 24 maggio, sempre alle 16:00, quando il Follonica Senzuno tornerà in campo tra le mura amiche per un altro decisivo scontro diretto contro l’Asd Ribolla, anch’esso determinante. Due partite, un sogno da inseguire, da vivere insieme alla città. Il messaggio è chiaro: Follonica deve esserci e non da sola.