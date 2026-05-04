GROSSETO – Due partite difficili, una vittoria e una sconfitta. È stata una domenica dal sapore agrodolce per la prima squadra di softball del Big Mat Bsc Grosseto di Paolo Verrecchia. Le biancorosse si sono imposte per 8-0 sul Cali Roma, per poi cedere il passo 10-2 con l’Atoms’ Chieti, padrone di casa. “Nella prima gara – commenta Verrecchia – siamo stati sullo 0-0 fino al terzo inning, poi Giulia Verrecchia in pedana e Sofia Bonanni nella ricezione hanno bloccato definitivamente le mazze avversarie, mentre le nostre si sono fatte sentire in attacco e hanno totalizzato otto punti”.

Anche il secondo match è stato particolarmente complicato, con il Big Mat Bsc Grosseto che si trovava in vantaggio per 2-0 solamente all’inizio del sesto inning. “Nonostante le buone prestazioni in pedana di Chiara Ruberto e in ricezione di Giorgia Marianello – continua Verrecchia -, la difesa ha commesso qualche sbavatura in fase difensiva e le avversarie sono state brave nell’approfittarne. Si tratta di una sconfitta che dobbiamo analizzare con lucidità e da qui ripartire. Dobbiamo capire i nostri errori e migliorarci attraverso l’allenamento sia in fase difensiva che offensiva”.

Il prossimo appuntamento stagionale per la prima squadra di softball del Big Mat Bsc Grosseto sarà domenica 10 maggio, alle ore 11, allo stadio Simone Scarpelli contro il Cali Roma. A seguire ci saranno le altre gare.

Per maggiori informazioni e per restare sempre aggiornati sul Big Mat Bsc Grosseto è possibile visitare il sito www.bscgrosseto.it oppure seguire i canali social ufficiali della società biancorossa.