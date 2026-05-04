CASTIGLIONE – Dire che tra Castiglione e Giovinazzo è stata una partita piena di episodi è poco. Ai playout di serie A1 la Blue Factor alla fine vince in rimonta per 5-4 sull’Indeco, grazie ad una prova di cuore e le parate di Saitta; l’Afp invece deve bere il calice amaro per essersi complicata la vita da sola, dopo che Bovo aveva stoppato a lungo l’attacco maremmano. Il rosso diretto di Clavel a 8 minuti dalla fine, fallo su Cabiddu, ha poi permesso il sorpasso ai biancocelesti. Nel mezzo 32 falli, 17 quelli pugliesi e 15 quelli maremmani, tre cartellini blu e tre gialli, uno rosso, tre rigori (uno solo trasformato da Lasorsa), e 4 punizioni di prima tutte parate.

Nelle due precedenti sfide in campionato, al Casa Mora era finita in parità (4-4), mentre al ritorno il Giovinazzo aveva vinto bene per 8-3. Le gare della post season però regalano adrenalina supplementare, e così è stato. Pronti via e il Castiglione cerca di fare la partita: Bovo sventa. Così come Saitta che 6′ Saitta para su Amato a botta sicura, e nel veloce contropiede Cabiddu serve uno cioccolatino a Escobar che fa secco Bovo, 1-0. Pallina al centro e il Giovinazzo pareggia subito. Amato per Clavel che imbecca la discesa centra di Cardoso e il portoghese infila il primo palo, 1-1. Tutto in 7 secondi. Il Castiglione all’undicesimo ha un rigore, Amato prende da dietro Escobar. Bovo però stoppa il tiro di Esquibel. Allora il Giovinazzo sfrutta le ripartenze. Mezzina a tutta velocità, passaggio al centro per Cardoso che supera ancora Saitta, 2-1 a metà tempo. I maremmani sbandano e così i biancoverdi vanno ancora in gol. Cardoso da destra mette un rasoterra in mezzo, Mezzina pressato da Esquibel tocca in gol con le proteste, vane, castiglionesi per un tocco con il pattino del pugliese, 3-1.Poi arriva al 22′ il decimo fallo commesso dal Giovinazzo, e per reciproche scorrettezze sulla linea di attesa, l’arbitro Ferrari estrae il blu per Maldini e Clavel. Sulla punizione Escobar è fermato ancora da Bovo. A un minuto dalla sirena nuovo blu a Cardoso che va a commettere fallo colpendo con il bastone Diego Bracali. Il power play a cavallo dei due tempi non sortisce effetti. Il Castiglione però non si arrende, e inizia la rimonta. Esquibel da sinistra chiama alla respinta Bovo, in tap-in al volo Lasorsa insacca il 3-2.

Al 7′ 10 fallo del Castiglione, Saitta ferma sulla punizione Cardoso. 100 secondi e arriva il pari maremmano. Il fallo di Mezzina provoca il rigore, Lasorsa cannoneggia al sette alla sinistra di Bovo il 3-3. L’Afp ritorna avanti dopo 35 secondi. Il neo entrato Mura spara un bolide da destra che non lascia scampo a Saitta, 4-3. Poco dopo un infortunio a Lasorsa, che poi stringerà i denti e rientrerà. La serata però è ben lungi da essere finita. Al 14′ un altro gol contestato. Escobar serve Esquibel, la pallina alla fine attraversa tutta la linea di porta ed è respinta poi dal palo. Per l’arbitro è gol, vane anche qui le proteste. 4-4. Poco più di due minuti e arriva la svolta della partita. Cabiddu riparte alla sponda, da dietro Clavel cerca di fermarlo e lo colpisce con la stecca al volto. Rosso diretto. Le proteste portano al rosso anche il presidente dell’Afp Minervini dalla panchina. In power play il Castiglione la vince. Escobar da sinistra piazza il diagonale che non lascia scampo a Bovo, 5-4. Al 21′ Maturano commette fallo in area su Lasorsa, ma Bovo ferma il penalty dell’attaccante che poteva chiudere i conti. Anche Esquibel non trasforma la punizione del 15esimo fallo del Giovinazzo. E stessa cosa fa Saitta che scippa la pallina sulla punizione di Mura, sempre sul 15esimo fallo castiglionese. Marzella prova con il quinto uomo di movimento, la difesa maremmana resiste e si regala la seconda vittoria consecutiva. Sabato prossimo per la Blue Factor trasferta a Forte dei Marmi.

Serie A1 – playoff quarti 2su3 – 28/29/30 aprile 2/3/6 maggio

Trissino-Innocenti Costr. Follonica 11-1, 4-9

Ubroker Bassano-Tr Azzurra Novara 4-2, 5-1

Cgc Viareggio-Bcc Centropadana AW Lodi 2-4, 2-5

Why Sport Valdagno-Teamservicecar Hrc Monza 2-3, 3-2

Serie A1 – playoff semifinali 3su5 – dal 12 al 27 maggio

Trissino-Vincente Valdagno/Monza

Ubroker Bassano-Bcc Centropadana AW Lodi

Serie A1 – playoff finale 3su5 – dal 30 maggio al 14 giugno

La classifica

Trissino 68 punti; Bassano 61; Cgc Viareggio 55; Valdagno 54; Hrc Monza 48; AW Lodi 47; Cp Grosseto 37; Follonica 34; Sarzana 28; Azzurra Novara, Afp Giovinazzo 26; Forte dei Marmi 24; Castiglione 10; Breganze 6

Serie A1 – finale 9/10 posto andata 2/5 ritorno 9/5

Sarzana-Cp Grosseto 7-6

Cp Grosseto-Sarzana

Serie A1 – calendario playout

1a giornata 25/26 aprile

Indeco Afp Giovinazzo-Forte dei Marmi 1-1

Blue Factor Castiglione-Breganze 5-3

2a giornata 2/3 maggio

Blue Factor Castiglione-Indeco Afp Giovinazzo 5-4

Breganze-Forte dei Marmi 1-7

3a giornata 9 maggio

Breganze-Indeco Afp Giovinazzo

Forte dei Marmi-Blue Factor Castiglione

4a giornata 16/17 maggio

Indeco Afp Giovinazzo-Breganze

Blue Factor Castiglione-Forte dei Marmi

5a giornata 23 maggio

Indeco Afp Giovinazzo-Blue Factor Castiglione

Forte dei Marmi-Breganze

6a giornata 30 maggio

Forte dei Marmi-Indeco Afp Giovinazzo

Breganze-Blue Factor Castiglione

La classifica play out

Forte dei Marmi 16 punti; Afp Giovinazzo 14; Castiglione 11; Breganze 3

Sconfitta indolore per l’Under 15 La Scala: nell’ultima giornata del campionato al Cgc Viareggio basta un gol per superare i biancocelesti 1-0. Una sconfitta indolore per la squadra di Michele Achilli, che era già certa del primo posto assoluto. La stagione si è chiusa con 20 vittorie e 2 sconfitte, 172 gol fatti e 27 subiti, miglior difesa assoluta. Le finali nazionali si giocheranno dal 4 al 7 giugno al Casa Mora: 10 le squadre partecipanti e insieme al Castiglione della zona 4 ci saranno anche il Cgc Viareggio e il Sarzana A. Per la zona 1 il Csa Agrate Brianza; per la zona 2 il Roller Bassano A, il Thiene e il Breganze; per la zona 3 il Roller Hockey Scandiano e l’Amatori Correggio A; per la zona 5 il Roller Matera.

U15 Cgc Viareggio-La Scala Castiglione 1-0

CGC VIAREGGIO: Mattia Salemi, (Jacopo Gangarossa); Nicolas Vellutini, Tommaso Pizzo, Lorenzo Marsalli, Matteo Caccavale, Elia Pucci, Andrea Galli, Pietro Fantoni, Emanuele Gori. All. Samuele Muglia.

LA SCALA CASTIGLIONE: Andrea Asta, (Michele de Salvatore); Filippo Giabbani, Massimo Stoduto, Nicholas Bacci, Mirko Pucillo, Mattia Sforzi, Filippo Bagnoli. All. Michele Achilli.

ARBITRO: Massimiliano Carmazzi di Viareggio.

RETE: pt (0-0); st 4’03 Vellutini (V).

Under 15 zona 4 – 22a giornata (ultima) 29 aprile 2 maggio

Cp Grosseto B-Cp Grosseto A 2-13

Spv Viareggio-Forte dei Marmi 14-2

Cgc Viareggio-La Scala Castiglione 1-0

Rotellistica Camaiore-Sarzana B 1-1

Siena-Startit Prato 3-4

Sarzana A-Bluoptik Follonica 0-2

Under 15 zona 4 – recupero 15a giornata 3 maggio

Spv Viareggio-Cp Grosseto B 5-3

Under 15 zona 4 – recupero 21a giornata 3 maggio

Sarzana B-Cp Grosseto B 5-3

La classifica

Castiglione 60 punti; Cgc Viareggio 55; Sarzana A 54; Cp Grosseto A 52; Follonica 46; R.a Camaiore 35; Sarzana B 31; Spv Viareggio 19; Prato 18; Siena 9; Cp Grosseto B 6; Forte Marmi 5