MAGLIANO IN TOSCANA – Sono stati nove i partecipanti alla prima edizione del concorso “Borgo fiorito”, indetto dal Comune di Magliano in Toscana con l’obiettivo di premiare i cittadini che contribuiscono, con le loro iniziative, ad abbellire i borghi e i centri storici del territorio, migliorando il decoro urbano e l’ambiente cittadino.

Ad aggiudicarsi i tre premi di questa prima edizione, la cui premiazione è avvenuta a margine delle feste paesane dello scorso fine settimana, sono state Vanessa Menicucci, che si è classificata al primo posto, Lia Bambagioni, al secondo, e Ombretta Severi.

“Ringraziamo tutti i partecipanti e i cittadini che stanno contribuendo ad abbellire i nostri borghi e che invitiamo a iscriversi alla prossima edizione – dice Anna Lampredi, assessora con delega all’associazionismo e al volontariato -. Facciamo i nostri complimenti alle vincitrici, e agli altri partecipanti, che hanno tutte ottenuto un buon punteggio e dimostrato impegno e amore per la comunità. Siamo sicuri che, nel corso del tempo, anche grazie a iniziative come questa, il borgo di Magliano in Toscana diventerà sempre più un giardino diffuso, come avviene in molte cittadine di altre regioni italiane”.

(Nella foto di copertina l’allestimento che ha ottenuto il primo posto, insieme alla foto della premiazione. Qui sopra: a sinistra la seconda classificata e a destra la terza)

A giudicare gli allestimenti, realizzati con piante fiorite, è stata una giuria composta dalle assessore Anna Lampredi, Tamara Fattorini e Chiara Tofanelli; dalla consigliera Tiziana Galli, rappresentante di minoranza del Consiglio comunale; da Cinzia Lorenzetti, esperta in fiori e decorazioni floreali; e da Antonella Santini, in rappresentanza della Proloco di Magliano in Toscana. Le vincitrici si sono aggiudicate un premio del valore complessivo di 600 euro in buoni acquisto per piante e materiali da giardinaggio, da spendere negli esercizi commerciali del territorio comunale.

“Ringraziamo tutti coloro che hanno partecipato alla prima edizione del concorso – dice il sindaco Gabriele Fusini – e, più in generale, tutti coloro – associazioni, privati cittadini e visitatori – che, in questo lungo fine settimana di maggio, hanno contribuito ad animare il nostro territorio con tante iniziative, tra cui sport, musica e intrattenimento. Ancora una volta, Magliano in Toscana dimostra di avere una comunità vivace, che ama partecipare e dare il proprio contributo e che accoglie con calore tutte le iniziative che mettiamo in campo con impegno, insieme ad altre realtà del territorio. Con questi eventi, che hanno aperto il mese di maggio, si prospetta anche una stagione estiva vivace e partecipata, proprio come piace a noi”.