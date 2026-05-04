FOLLONICA – Dopo il successo dello scorso anno, l’Amministrazione comunale di Follonica rilancia e potenzia l’impegno per la sicurezza dei più giovani.

Mentre nelle scuole superiori ci si è concentrati sul bullismo e cyber bullismo, si è appena concluso alle scuole medie il corso di guida sicura dedicato agli studenti, un’iniziativa che vede il supporto di uno strumento tecnologico d’eccellenza. L’Amministrazione ha infatti acquistato lo scorso anno un nuovo simulatore di guida moto professionale, presentato ufficialmente dal sindaco Matteo Buoncristiani e dall’assessore alla Sicurezza e alla Polizia Municipale, Giorgio Poggetti.

Se lo scorso anno erano state gettate le basi per una nuova cultura della strada, questa seconda fase ha rafforzato il messaggio. Il nuovo simulatore – ancora protagonista – non è un semplice dispositivo ludico, ma un sistema educativo d’avanguardia studiato per chi si appresta a conseguire il patentino per scooter e moto.

“Abbiamo voluto dare continuità al lavoro svolto in passato nelle scuole – confermano il sindaco Matteo Buoncristiani e l’assessore Giorgio Poggetti –: il simulatore consente di imparare l’uso corretto di manubrio, frizione, freni e frecce, ma soprattutto di percepire le criticità del traffico in totale sicurezza”.

Importante è la capacità del software di mostrare in modo realistico le conseguenze delle violazioni al Codice della Strada. Il simulatore permette infatti di testare virtualmente la guida sotto l’effetto di alcol e stupefacenti, visualizzando non solo le pesanti sanzioni pecuniarie, ma anche i danni fisici e i rischi di incidenti.

Il corso ha fatto nuovamente tappa negli istituti comprensivi Pacioli e Bugiani. Gli agenti della Polizia Municipale di Follonica hanno guidato gli studenti in questo percorso formativo, utilizzando il simulatore come “ponte” tra la teoria dei banchi di scuola e la pratica della guida su strada.

“Educare oggi i giovani che prenderanno il patentino significa avere domani automobilisti e motociclisti più consapevoli,” concludono gli amministratori.