BOCCHEGGIANO – Un sogno coltivato per anni che finalmente diventa realtà. Domenica 3 maggio è stato ufficialmente inaugurato il nuovo luogo d’incontro in Piazza del Minatore a Boccheggiano, un progetto di rigenerazione urbana fortemente voluto dall’amministrazione comunale di Montieri e affidato alla gestione dell’associazione 4 Gatti Aps.

L’evento inaugurale ha visto una partecipazione straordinaria: la piazza si è riempita di cittadini e visitatori, un segnale di forte coesione sociale che fa ben sperare per il futuro del borgo.

Il nuovo spazio non sarà solo un punto di ristoro per colazioni, pranzi veloci e aperitivi, ma si propone come il vero cuore pulsante della socialità locale, rispondendo alle nuove esigenze della comunità.

“Ci abbiamo sperato e creduto tanto, investendo ogni nostra energia in questo progetto – spiegano i rappresentanti dell’associazione 4 Gatti -. Vedere Piazza del Minatore così viva durante l’inaugurazione ci ha riempito il cuore di gioia. Ringraziamo il sindaco Nicola Verruzzi e tutta l’amministrazione per aver creduto in noi, oltre alle attività locali che ci hanno supportato in questo percorso”.

Il nuovo punto di incontro osserverà i seguenti orari di apertura: tutti i giorni dalle 7 alle 13 e dalle 16 alle 20.