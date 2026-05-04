MANCIANO – Tosca, Riccardo Rossi e i Dirotta su Cuba saranno i grandi protagonisti della sedicesima edizione del Manciano street music festival.

La kermesse, organizzata dall’associazione musicale Diego Chiti, anche quest’anno conferma la doppia formula in strada e sul palco per due fine settimana consecutivi di luglio: musica itinerante nel centro storico dal 10 al 12 luglio, con street band provenienti da Francia, Portogallo, Germania e Italia, mentre dal 16 al 18 luglio il festival si sposterà al parco pubblico Mazzini per portare sul palco l’incredibile voce di Tosca, l’inconfondibile ironia di Riccardo Rossi e l’energia funk dei Dirotta su Cuba. Ad arricchire il programma della sedicesima edizione anche due concerti speciali: Arachel Dolphie & Daysi’s Cuban Band con i loro coinvolgenti ritmi cubani il 10 luglio, e il cantautore e produttore romano Leonardo De Andreis il 12 luglio.

10, 11 e 12 luglio: tre giorni di street band

Venerdì 10, sabato 11 e domenica 12 luglio il borgo di Manciano si trasformerà in un grande palcoscenico a cielo aperto, animato da street band provenienti da tutta Europa, pronte a far ballare e divertire il pubblico con i loro ritmi travolgenti. Dal Portogallo arriverà la Brass Dass, dalla Francia la Poil O’Brass Band, dalla Germania la Louisiana Funky Butts, mentre dall’Italia ci saranno la bolognese Sax Lab, i materani Los Gitanos e la Magicaboola Brass Band di San Vincenzo.

Si parte venerdì 10 luglio alle ore 19 con la prima street parade, che vedrà le band Brass Dass, Louisiana Funky Butts, Sax Lab e Los Gitanos muoversi da piazza della Rampa lungo le vie del centro storico per attraversare anche il percorso gastronomico del Ristofestival, realizzato in collaborazione con i ristoratori locali, offrendo ai visitatori la possibilità di degustare prodotti di qualità accompagnati da performance dal vivo.

La serata sarà arricchita da gruppi fissi dislocati lungo tutto il centro storico: Acoustelek, La Voce del Principe, Dual Shock, Ida Landsberg Duo e The Sound of the Strings. A chiudere la prima giornata del festival, alle ore 22 in piazza della Rampa, ci saranno Arachel Dolphie & Daysi’s Cuban Band, che regaleranno al pubblico un’interpretazione unica ed emozionante della tradizione cubana attraverso la visione della musica di Arachel Dolphie, uno dei più grandi talenti della musica cubana in Europa.

Sabato 11 luglio e domenica 12 luglio, appuntamento fin dalla mattina con le street band, che sfileranno animando le vie del paese con la loro energia.

E domenica 12 luglio, dopo la parata serale in partenza alle ore 18.30 da via Marsala, alle 20 salirà sul palco di piazza della Rampa il giovane cantautore e produttore romano Leonardo De Andreis, finalista della prima edizione di Sanremo Young e autore del tormentone virale “Soltero”, seguito alle ore 21 dal concerto finale con tutte le band.

16, 17 e 18 luglio: i concerti sul palco

Dal 16 al 18 luglio il festival si sposterà al parco pubblico Mazzini con tre spettacoli d’eccezione a partire dalle ore 21.30. Ad aprire il programma sul palco, giovedì 16 luglio, sarà Tosca con il conversaconcerto “Le feminæ si fanno aspettare”, che anticipa il tour del suo nuovo progetto discografico “Feminæ”, uscito il 24 aprile. Venerdì 17 luglio spazio all’ironia di Riccardo Rossi, che porterà in scena lo spettacolo “Volevo fare il musicista!”, accompagnato da una super band composta da nove musicisti. Sabato 18 luglio gran finale con i Dirotta su Cuba, in tappa a Manciano con il nuovo tour “Into the gruv”.

Giovedì 16 luglio, ore 21.30

“Le feminæ si fanno aspettare”, Tosca

Un incontro di musica e parole, un viaggio dentro le canzoni e le storie che le hanno generate. “Le feminæ si fanno aspettare” è il conversaconcerto di Tiziana Tosca Donati che anticipa il tour del nuovo progetto discografico “Feminæ”. Non solo un concerto, ma uno spazio di dialogo in cui Tosca, accompagnata dal giornalista Patrizio Ruviglioni, alterna brani e riflessioni, attraversando i temi del nuovo album e ripercorrendo le tappe più significative del suo percorso artistico. Il progetto è proposto in quartetto, che vede Tosca accompagnata da Giovanna Famulari al violoncello e pianoforte, Massimo De Lorenzi alla chitarra e Luca Scorziello alla batteria.

Venerdì 17 luglio, ore 21.30

“Volevo fare il musicista!”, Riccardo Rossi

Il nuovo show di Riccardo Rossi mette al centro il suo grande amore per la musica, come è entrata nella sua vita e come ha sempre accompagnato nel tempo le sue esperienze professionali e non.

Con il suo stile inconfondibile, ironico e al tempo stesso competente, racconterà i suoi incontri veri e virtuali con i miti della musica. Lo farà suonando il pianoforte, accompagnato da una band di nove elementi: Riccardo Rinaudo (voce), Stefano Sastro (tastiere), Marco Iacobini (chitarre), Francesco Luzzio (basso), Fabrizio Fratepietro (batteria), Flavio Ianiro (sax/flauto), Ambrogio Frigerio (trombone), Giancarlo Ciminelli e Claudio Graziano (tromba).

Lo spettacolo attraversa i grandi successi di artisti come Bee Gees, David Bowie, Earth Wind & Fire, Stevie Wonder, Michael Jackson, Spandau Ballet, Burt Bacharach e tanti altri, per un viaggio musicale tutto da cantare, ballare e vivere.

Sabato 18 luglio, ore 21.30

“Into the gruv”, Dirotta su Cuba

Dopo le celebrazioni per il trentennale dello storico album d’esordio “Dirotta su Cuba”, la band è pronta a rimettere tutto in moto con nuova energia. Ad anticipare il clima del nuovo corso, il doppio sold out del 19 febbraio al Blue Note di Milano, dove il gruppo ha presentato una scaletta rinnovata, arrangiamenti freschi e una formazione ancora più potente, arricchita dalla presenza del percussionista Federico Nelson Fioravanti.

Il nuovo tour “Into the gruv” è una vera e propria dichiarazione d’intenti, ispirata alle parole della frontwoman Simona Bencini: “Se non c’è gruv io non parlo, non mangio, non rido, non faccio l’amore. La vita va vissuta con gruv”. Ed è proprio questo lo spirito dello show: ritmo, anima e vibrazioni funk che non lasciano scampo. Perché senza gruv, semplicemente, non si vive.

Il Manciano street music festival è patrocinato e sostenuto dal Comune di Manciano, assessorato al Turismo, ed è supportato da Banca Tema e Terme di Saturnia Natural Destination, main sponsor dell’evento.

Per informazioni e per acquistare i biglietti dei concerti al parco pubblico Mazzini: www.mancianostreetmusicfestival.it.