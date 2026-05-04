FOLLONICA – L’Istituto Comprensivo Leopoldo II di Lorena di Follonica diventa un centro di aggregazione e formazione grazie ai fondi “Agenda Nord”.

L’Istituto Comprensivo Leopoldo II di Lorena annuncia con orgoglio il successo e il proseguimento delle attività educative finanziate dal piano nazionale Pn Agenda Nord. Grazie a questi finanziamenti, la scuola ha attivato e continua a promuovere una serie di corsi innovativi che hanno già coinvolto circa 200 alunni dell’istituto, trasformando la scuola in un vero punto di riferimento per la comunità.

Questa iniziativa ha permesso di mantenere la scuola Arrigo Bugiani aperta tutti i giorni, dal lunedì al giovedì pomeriggio, e la scuola primaria Bruno Buozzi oltre il consueto orario scolastico, rispondendo all’obiettivo fondamentale di non limitarsi alla sola formazione, ma di agire come un attivo centro di aggregazione e socialità.

Tutte le attività sono realizzate dai docenti della scuola, garantendo continuità didattica e un supporto pedagogico di alta qualità. Ogni corso ha una durata di tre ore e, per agevolare la permanenza degli studenti ed evitare il rientro a casa tra le lezioni mattutine e pomeridiane, l’Istituto ha previsto l’erogazione di buoni pasto. Tali buoni sono utilizzabili in vari esercizi commerciali della zona, favorendo così anche l’integrazione con il tessuto economico locale.

I progetti già avviati spaziano in diversi ambiti disciplinari:

Competenze linguistiche e creative: corso di scrittura creativa “Sentieri di carta”, corso di Latino per la consapevolezza delle radici linguistiche e il potenziamento della lingua italiana.

Ambito logico-matematico e Stem: potenziamento della matematica per le classi terze e corsi Stem che uniscono la modellazione 3D alla pratica strategica degli scacchi.

Cittadinanza digitale: l’“Officina digitale” per la scuola primaria Bruno Buozzi e il corso “Stem 2” focalizzato sugli strumenti Google Workspace e la creazione di podcast.

Il cuore di questi percorsi è la didattica laboratoriale, un approccio che trasforma gli alunni da utenti passivi a creatori attivi di contenuti. Questo metodo ha già dimostrato un notevole successo formativo, offrendo agli studenti un supporto didattico efficace durante tutto l’anno scolastico e rafforzando la fiducia nelle proprie capacità.

Guardando al futuro, l’Istituto Comprensivo Leopoldo II di Lorena si è già candidato per un nuovo avviso in scadenza a fine marzo 2026, mirato al potenziamento delle competenze di base sia per la scuola primaria che per la secondaria di primo grado. Una volta finanziato, questo nuovo progetto permetterà di attivare corsi di 30 ore strutturati con una formula di supporto completo: ogni modulo prevederà la presenza di un esperto, un docente tutor e una figura aggiuntiva dedicata al supporto individuale degli alunni.

Oltre a questi, nel mese di maggio 2026 sono pronti a partire nuovi corsi sull’utilizzo dei droni (sfruttando le dotazioni della scuola) e ulteriori potenziamenti di matematica per le classi prime che termineranno nei primi mesi del prossimo anno scolastico. L’Istituto Comprensivo Leopoldo II di Lorena conferma così il proprio impegno nel contrasto alla dispersione scolastica e nella promozione di un’istruzione d’eccellenza che sia inclusiva e moderna.