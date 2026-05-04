GROSSETO – La terza edizione della “Settimana della salute” promossa dal Comune di Grosseto (5-9 maggio) si conferma come iniziativa importantissima per la salute della comunità. Alleate le più importanti associazioni del territorio nella erogazione di screening di prevenzione e nell’importante diffusione della cultura della qualità della vita.

La Lilt Aps-Ets di Grosseto con i propri medici, partecipa in partenariato con la Misericordia di Grosseto, che metterà a disposizione ambulatori mobili e volontari: “In questo importante evento, Lilt Grosseto e Misericordia Grosseto rinnovano l’impegno per la solidarietà, con la insostituibile competenza di personale volontario medico e civile.

Nei quattro giorni di partecipazione in piazza Dante medici e professionisti realizzeranno screening e consulenze”.

Per la Lilt Grosseto saranno operativi i seguenti medici volontari:

Martedì 5

Dottor Pizzuti, urologo (orario 10-12,30);

Dottor Mantovani, proctologo (orario 10-12,30).

Mercoledì 6

Dottor Cicerchia, dermatologo (orario 10-12,30):

Dottor Angelucci, patologie cavo orale (orario 15-17,30)

Dottor Balestracci, consulenze per la prevenzione tratto digestivo e chirurgia generale (orario 15-17,30)

Giovedì 7

Dottoressa Del Duchetto, biologa nutrizionista (orario 10-12,30):

Dottor Benassi, otorinolaringoiatra (orario 15-17,30)

Dottoressa Mucci, riabilitazione pavimento pelvico (orario 15-17,30)

Venerdì 8

Dottor Paolini, urologo (orario 10-12,30)

Dottor Varziri, dermatologo (orario 10-12,30)

I volontari delle due associazioni forniranno informazioni e materiale illustrativo relativi alle numerose attività di prevenzione oncologica effettuate presso gli ambulatori della sede Lilt Grosseto ed i servizi offerti dalla sezione di Grosseto della Misericordia. Le visite e le consulenze telefonare alla segreteria Lilt Grosseto al numero 0564 453261.