GROSSETO – Area di bassa pressione in arrivo anche in Toscana, con deboli piogge a partire dalla costa dalla serata di oggi e peggioramento più consistente domani con piogge e temporali che interesseranno gran parte della regione.

La Sala operativa delle Protezione civile regionale ha emanato un codice giallo per rischio idrogeologico-idraulico del reticolo minore, dalle 7 alla mezzanotte di domani, martedì 5 maggio, per buona parte della regione ad esclusione delle zone meridionali, orientali e isole. In provincia di Grosseto ad essere interessati dall’allerta sono i comuni di Massa Marittima, Montieri, Monterotondo Marittimo, Gavorrano e Roccastrada.

Codice arancione per rischio idrogeologico-idraulico del reticolo minore, sempre valido dalle 7 alla mezzanotte di domani, nel pisano, per le aree che includono i territori colpiti dal recente incendio, che ha reso più fragile la tenuta dei versanti ed aumentato il rischio di dissesti conseguenti a piogge intense come quelle previste.

Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all’interno della sezione Allerta meteo del sito della Regione Toscana, accessibile all’indirizzo http://www.regione.toscana.it/allertameteo.

Per conoscere le previsioni per le prossime ore e prossimi giorni della provincia di Grosseto, Comune per Comune, potete consultare anche il servizio meteo de IlGiunco.net: www.ilgiunco.net/meteo/. Qui trovate tante informazioni interessanti, dalle temperature all’intensità del vento.