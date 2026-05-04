RIBOLLA – «Non vi dimenticheremo mai». È la promessa e l’impegno che il sindaco di Roccastrada e presidente della Provincia di Grosseto Francesco Limatola ha assunto oggi in occasione della cerimonia di commemorazione delle vittime della strage mineraria del 1954.

Il 4 maggio di 72 anni fa morirono 43 minatori e oggi a Ribolla, come ogni anno, è stata celebrata la memoria che negli anni è diventata patrimonio culturale di una comunità, colpita nel dolore e nel lutto e segnata nel profondo.

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«Oggi commemoriamo – ha detto Limatola – il settantaduesimo anniversario della tragedia mineraria di Ribolla, in cui morirono 43 minatori. Da oggi, dopo la giusta e doverosa commemorazione per rendere omaggio a questi caduti sul lavoro, partirà una serie di iniziative che si dipaneranno lungo tutto il mese di maggio e che va sotto il nome di “Miniera a memoria”, proprio per dare valore al recupero della memoria. Perché la memoria custodita e valorizzata è anche la chiave per costruire un futuro migliore e una comunità sempre più viva».

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Presenti i rappresentanti di tanti comuni della provincia di Grosseto e delle autorità militari. La cerimonia, dopo la messa nella chiesa parrocchiale di Ribolla, si è spostata prima al monumento al minatore italiano e poi nel luogo della tragedia, a Pozzo Camorra, dove è stata realizzata una mostra d’arte temporanea firmata da Leonardo Cambri.