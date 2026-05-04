GROSSETO – Arrivano grandi risultati per l’Atletica Grosseto Banca Tema dalla fase regionale dei Campionati di Società della categoria Allievi, dove brilla Thomas Nencini: nel corso della prima giornata del weekend di gare andato in scena a Campi Bisenzio, il campione italiano Cadetti del 2024 chiude il suo primo 400m all’aperto del 2026 con un eccezionale 48.75. Demolito il primato personale per un crono che non solo vale la provvisoria leadership nazionale stagionale tra gli Under 18, ma soprattutto è al di sotto dello standard di qualificazione ai Campionati Europei di Rieti.

Appena ventiquattro ore più tardi l’atleta classe 2009 allenato da Saveria Frate riuscirà a completare il bis: dallo Stadio Emil Zatopek arriva infatti anche il 54.23 sui 400hs, due centesimi meglio del minimo FIDAL per la rassegna continentale. Si tratta della seconda prestazione nelle graduatorie italiane dell’anno tra gli Allievi e il migliora dopo 23 anni il record societario (Prec. 55.12 di Federico Neri).

Per assicurarsi un posto per Rieti, dove gli Europei di categoria sono in programma tra il 16 e il 19 luglio, sarà necessario vincere il titolo tricolore, messo in palio ai Campionati Italiani in programma proprio a Grosseto il 27 e 28 giugno, o dimostrare ai tecnici federali di essere tra i due atleti ad aver mantenuto la maggior consistenza tecnica durante la stagione.

Il team grossetano a Campi Bisenzio si garantisce la partecipazione ai Campionati Italiani Allievi sulla pista di casa anche con Filippo Bonucci, che vince i 2.000m siepi in 6:15.96, e con la staffetta 4x100m, grazie al 43.76 di Tommaso Duchini, Nicolas Nencini, Gabriele D’Amico e lo stesso Thomas Nencini, con Nicolas che nei 110hs non va lontano dal crono utile per Grosseto 2026 correndo in 15.35 (Minimo a 15.25), così come Anselme Faragli, 3.90m nell’asta (Minimo a 4.00m). Faragli nella seconda giornata vincerà la gara di getto del peso (12.43m) mentre il rientrante Gabriele D’Amico, campione italiano indoor lo scorso anno, è quarto nei 200m (23.37). Nelle gare extra riservate ai Cadetti, Niccolò Mangiavacchi è primo nei 300hs (42.93).

Al femminile terzo posto per Mariagioia Benedetti, 1.51m nel salto in alto, e quarto posto di Ilaria Petitto nei 400m (1:00.46).