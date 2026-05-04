GROSSETO – Anche la venerabile arciconfraternita di Misericordia di Grosseto parteciperà alla “Settimana della Salute” dedicata alla prevenzione e al benessere dei cittadini. L’appuntamento è fissato da martedì 5 a venerdì 8 maggio, con quattro giornate interamente dedicate alla salute, durante le quali sarà possibile effettuare visite specialistiche gratuite grazie alla presenza di medici qualificati.

Il cuore dell’iniziativa sarà piazza Dante, dove verranno allestiti gli ambulatori mobili della Misericordia. Qui i cittadini potranno accedere liberamente ai controlli senza bisogno di prenotazione, semplicemente presentandosi negli orari previsti.

L’obiettivo è chiaro: diffondere la cultura della prevenzione e favorire diagnosi precoci, offrendo un servizio concreto e accessibile a tutta la popolazione. Nel corso della settimana saranno coinvolti specialisti di numerose discipline, con un programma articolato che copre diversi ambiti della medicina.

Martedì 5 maggio le visite inizieranno con proctologia, urologia, pediatria, audiometria e ostetricia nella mattinata, mentre nel pomeriggio sarà la volta dell’oculistica. Mercoledì 6 spazio alla dermatologia al mattino, mentre nel pomeriggio saranno attivi ambulatori dedicati alle patologie del cavo orale, alla chirurgia generale e prevenzione del tratto digestivo, oltre all’oculistica pediatrica.

Giovedì 7 maggio la giornata si aprirà con nutrizione, genetica e oculistica, proseguendo nel pomeriggio con ulteriori visite oculistiche, riabilitazione del pavimento pelvico, otorinolaringoiatria e neurologia. Venerdì 8 maggio, infine, la mattinata sarà dedicata a urologia e dermatologia.

Accanto alle visite, è previsto anche un importante momento formativo: durante le giornate saranno infatti organizzate attività dedicate al BLSD e alle manovre di disostruzione, strumenti fondamentali per intervenire in situazioni di emergenza.

L’iniziativa si realizza grazie alla collaborazione di numerosi professionisti sanitari e realtà del territorio, tra cui Lilt, Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti e Askoltaora, a conferma di una rete solidale impegnata nella tutela della salute pubblica.

La Misericordia di Grosseto invita tutta la cittadinanza a partecipare, ricordando come la prevenzione rappresenti uno strumento essenziale per prendersi cura di sé e degli altri.