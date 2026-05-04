GROSSETO – Intervento sulla condotta dell’acqua da parte di Acquedotto del Fiora.

Giovedì 7 maggio AdF sarà al lavoro a Principina a Mare, nel comune di Grosseto, per il rifacimento della camera di manovra in via dello Storione. I lavori sono in programma dalle 8 alle 17 e potrebbero determinare abbassamenti della pressione o temporanee mancanze di acqua in via dello Storione, via dell’Anguilla, via della Seppia, via della Sogliola, via della Spigola, via della Trota, via dello Scorfano, via dello Squalo, via dello Storione, via del Muggine, via del Palombo, via del Pesce Persico, via del Polipo, via del Sarago, via del Tirreno. Il flusso idrico tornerà regolare salvo imprevisti intorno alle 17.

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