Foto di repertorio

VITERBO – Una donna residente del comune di Sorano è morta in tarda mattinata in un incidente stradale avvenuto sulla strada provinciale Verentana, nel viterbese, tra Capodimonte e Valentano dove si trovava per far visita alla sorella residente in zona.

La donna, 40 anni, è rimasta coinvolta in uno scontro tra la propria auto e un furgone. La vettura su cui viaggiava dopo il violento urto si è ribaltata su un fianco e lei è rimasta incastrata tra le lamiere. Purtroppo la donna è morta sul colpo, è stata estratta dalle lamiere dai Vigili del fuoco di Gradoli.

Grave anche il conducente del furgone, un 60enne di Pitigliano. L’uomo è stato trasferito in elisoccorso al policlinico Gemelli di Roma.

Sul posto i carabinieri per stabilire la dinamica dell’incidente.