GROSSETO – Dalla Maremma al grande Nord, passando per l’India e presto la Scozia: è il viaggio – reale e professionale – di Martina Massai, travel blogger e content creator, protagonista della nuova puntata de Il tempo di un caffè. Quattro minuti, tre domande, due caffè e un ospite per raccontare una passione diventata lavoro.

Dalla Maremma al mondo: «Una passione nata studiando lingue»

Martina Massai, originaria della provincia di Grosseto, ha trasformato nel tempo la sua inclinazione per i viaggi in un progetto digitale seguito sui social. «La passione c’è sempre stata – racconta – anche grazie agli studi linguistici. Poi ho iniziato a viaggiare davvero e da lì non sono più tornata indietro».

Una crescita graduale, fatta di esperienze diverse: dal Nord Europa all’India, seguendo più l’istinto che una pianificazione rigida. «Un Paese ti deve chiamare – spiega – anche se poi bisogna fare i conti con il budget».

Norvegia, tra neve e abitudini sorprendenti

Tra le mete più amate c’è la Norvegia, da cui è rientrata da poche settimane. Un luogo che continua a offrire spunti e curiosità anche per chi segue i suoi contenuti.

«La cosa più sorprendente è stata vedere bambini nei passeggini fuori, anche con temperature tra -5 e 0 gradi – racconta – mentre i genitori erano dentro. È una normalità lì, ma per noi italiani è qualcosa che colpisce molto».

Un episodio che racconta bene le differenze culturali tra i Paesi e che spesso diventa contenuto nei suoi video, come nella serie dedicata alle cose “normali” all’estero ma non in Italia.

Viaggiare spendendo meno: «Serve adattarsi»

Uno dei messaggi che Martina porta avanti riguarda proprio l’accessibilità del viaggio. «Non serve essere ricchi per viaggiare – sottolinea – ma sapersi organizzare. Cercare voli meno comodi, accettare scali lunghi, scegliere ostelli: così si può risparmiare anche molto».

Una filosofia che punta sull’esperienza più che sul comfort, rendendo il viaggio possibile anche con budget limitati.

I prossimi viaggi: Scozia e Asia

Tra le prossime tappe c’è la Scozia, un viaggio speciale anche dal punto di vista personale. «Andrò con mia madre, è un suo grande sogno». Poi lo sguardo torna già verso l’Asia, altra area del mondo che continua ad affascinarla.

«È la mia strada»

Quella del viaggio è ormai una scelta di vita. «So che questa è la mia strada – conclude – da quando ho iniziato a lavorare come content creator le cose hanno iniziato a funzionare davvero».

E mentre l’ultimo viaggio l’ha portata a Napoli, il prossimo è già in programma: segno di un percorso in continuo movimento, partito dalla Maremma e sempre più aperto al mondo.

Il tempo di un caffè

Il tempo di un caffè è la nuova rubrica video de Il Giunco che prende ispirazione dal format lanciato da ilSaronno nel 2020.

Il format è semplice: interviste brevi, informali e senza filtri per conoscere meglio i protagonisti del nostro territorio. In quattro minuti e tre domande cerchiamo di dare voce ai maremmani e alle maremmane sui nostri principali canali social: Instagram, Facebook, TikTok e YouTube.

A condurre è il direttore Daniele Reali.

Tutte le puntate già pubblicate sono disponibili qui 👉 www.ilgiunco.net/tag/il-tempo-di-un-caffe

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