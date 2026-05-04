GROSSETO – La formazione femminile della Gea Basketball Grosseto sarà costretta a giocarsi la salvezza in gara3 nei playout con il Bellaria Cappuccini, dopo essersi arrese sul campo di Pontedera per 52-36. Le ragazze di Luca Faragli (foto Venezia) sono state in partita nel primo tempo, giocando una buona pallacanestro, rispondendo per le rime alla fisicità delle pisane, ma nella ripresa, infastidite dal frastuono all’interno del palasport, diventato un catino infernale, hanno finito per perdere le loro certezze e hanno realizzato in due tempini appena otto punti, con un solo canestro su azione e poi solo tiri liberi. Un po’ poco per cercare di fermare un avversario con le spalle al muro dopo aver perso la gara d’andata in Maremma per 57-45. E’ certo che in gara3, che si giocherà sabato 9 maggio alle 20,30 in via Austria, servirà un atteggiamento diverso. Negli allenamenti settimanali si cercherà quali sono stati gli errori commessi a Pontedera e si eviteranno, con lo scopo di mettere in archivio una stagione iniziata con altre prospettive.

“Le ragazze hanno giocato benino i primi due quarti – ha commentato Faragli – nei quali siamo stati in vantaggio anche di 5-6 punti, ma al rientro dall’intervallo lungo le pisane con una zona 2-3 hanno cambiato il volto alla gara. Abbiamo perso la bussola, finendo addirittura con un misero 15/36 nei tiri liberi. Se finivamo il terzo guardo con un ritardo minore che a potevamo giocare, ma quegli errori ci hanno penalizzato”.

GEA GROSSETO: Pepi 2, Teresa Vallini 8, Borellini 10, Mery Bertaccini 4, Vannozzi, Emma Bertaccini 5, Cipolletta, Faragli 5, Carolina Vallini 2. All. Luca Faragli.

Parziali: 15-11, 27-28; 42-32, 52-36.

Uscita per falli: Carolina Vallini.