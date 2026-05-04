GROSSETO – Bernardo Pesciullesi è stato riconfermato tra i componenti della giunta nazionale di Assocamping Confesercenti.

Una conferma per il presidente provinciale di categoria per Grosseto, che sottolinea l’impegno dimostrato negli anni da Pesciullesi che è stato anche vicepresidente nazionale per un paio di mandati.

«Apprezzo molto la fiducia che è stata dimostrata ancora una volta nei miei confronti – afferma Pesciullesi – e nel lavoro svolto in questi anni. Un lavoro che valorizza anche l’impegno sul territorio. Attraverso Confesercenti voglio garantire un filo diretto e costante tra nazionale e provinciale, visto che tutto quel che avviene a livello nazionale si ripercuote inevitabilmente, nel bene e nel male, sul territorio»

Pesciullesi si propone dunque di essere da tramite per portare le esigenze non solo di Assocamping. «Alcune problematiche sono trasversali a più categorie, come l’utilizzo dell’imposta di soggiorno. Sui campeggi poi una partita ancora aperta e è la rivalutazione catastale dei terreni e delle piazzole. Sono state ottenute deroghe grazie al nostro lavoro. Abbiamo poi lavorato e “portato a casa” la certezza che non servano permessi paesaggistici per le case mobili. Insomma un lavoro costante che porto avanti con la certezza che per l’associazione di categoria io ci sono e ci sarò sempre».

Pesciullesi porta avanti l’attività che era stata creata dal babbo Paolo «Siamo alla seconda generazione. In questa attività ci sono nato e cresciuto. Mio padre fu tra i primi associati di Confesercenti: fu lui a farmela conoscere, e mi ha trasmesso la passione per non essere solo un socio. Quando ho iniziato la legislazione per i campeggi non era chiarissima e ben definita, ciascuno andava per conto proprio, non c’era sinergia. Per questo è stato fondamentale avere un punto di riferimento verso cui far convergere le esigenze di tutti, capire che insieme si ottiene di più, visti anche i cambiamenti e gli adeguamenti quasi annuali che interessano il settore».