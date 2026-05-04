GROSSETO – Ancora lanci, placcaggi e crescita per i giovani del Grosseto Rugby Club. Bellissima giornata ricca di emozioni per l’Under 12 che ha giocato contro squadre di primo livello dimostrando ottimo gioco soprattutto in difesa. In campo i grossetani Teseo, Rebecca, Matthias e Diego, Francesco e Mia del Golfo Rugby e Francesco e Michele di Rosignano.

Soddisfatti i coach ed educatori: “Questi ragazzi dall’inizio dell’anno sono cresciuti e ieri hanno dimostrato che con l’impegno e volontà si possono raggiungere bei risultati. Siamo fieri dei risultati ottenuti”.

Fra gli Under 8 gettone di presenza per Flavio, che al torneo di categoria ha dato sostegno al Golfo Rugby.

Bellissima esperienza anche per gli Under 10 al torneo Pancino di Cecina. I piccoli biancorossi Arno, Brando, Flavio, Giulio e Michelangelo hanno partecipato insieme agli Etruschi, vivendo una giornata intensa fatta di entusiasmo, grinta e tanta voglia di mettersi in gioco. Nonostante la poca conoscenza tra i compagni di squadra, che in alcune situazioni non ha giocato a loro favore, i cinque grossetani hanno comunque dimostrato carattere e determinazione; le squadre affrontate erano ben organizzate e preparate, ma questo non ha impedito ai ragazzi di reagire: in diversi momenti sono riusciti a creare difficoltà agli avversari, facendo vedere buone giocate.

“Queste esperienze sono fondamentali per crescere, – hanno detto i coach – imparare a collaborare con nuovi compagni e adattarsi a situazioni diverse. È proprio da qui che si costruisce il percorso sportivo e personale di ciascuno. Come allenatori siamo soddisfatti dell’atteggiamento visto in campo: con il tempo, lavorando insieme, questi ragazzi potranno togliersi belle soddisfazioni”.