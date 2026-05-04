GROSSETO – Trasferta impareggiabile ai campionati europei Master non stadia di Catania per la Track&Field Master Grosseto, che si conferma quindi la società più vincente del continente con 34 podi. Più che prezioso il bottino dei biancorossi con diciannove ori, nove argenti e sei bronzi, in una manifestazione analoga a quella organizzata a Grosseto nel 2022 fra corsa, marcia e nordic walking.

Un buon quarto posto per Benedic Beniamin nella mezza maratona, alla terza marcia in tre giorni, più il titolo di campione d’Europa a squadre.

Fra caldo, vento e fatica i marciatori M40 hanno onorato la distanze dei 20km; in una gara sempre condotta in testa da uno straordinario Frederic Borrelli, Andrea Romanelli porta via l’argento fermando il cronometro a 1h48’31” e facendo suo l’oro in team come Fabio Montanari, che conquista anche un bronzo individuale in 1h48’37”; quinto Alessandro Volpi e decimo Benedetto Farraguto; Franco Venturi Degli Esposti arriva ottavo al traguardo ma non viene classificato per problemi tecnici. Ritirati Corrado Carbonaro ed Edoardo Alfieri.

Una prova di squadra davvero brillante quella dei grossetani, che vale anche il primo posto per l’Italia davanti a Germania e Polonia.

Soddisfazioni anche dalla 10km a squadre con un’altra vittoria azzurra: podio individuale con Borrelli e Romanelli ancora protagonisti, mentre Montanari resta fuori per appena 4 secondi, confermando una prestazione di grande valore.

Queste le prime ventinove medaglie:

Marcia 10km

Alessandra Canuti bronzo , oro team

Teresa Aufiero argento, argento team

Biagio Giannone argento, oro team

Andrea Romanelli argento, oro team

Fabio Montanari quarto , oro team

Alessandro Volpi ottavo , oro team

Edoardo Alfieri quarto, oro team

Corrado Carbonaro ottavo , argento team

Corsa 10km

Benedic Beniamin sesto , oro team

Filippo Giovannelli settimo

Joachim Nshimirimana argento, oro team

Alessandro Angioloni 17esimo

Chiara Gallorini bronzo, argento team

Angela Mazzoli quarta , oro team

Renato Goretti quarto, oro team

Claudia Vincenti 11esima

﻿Staffette di cross

Mazzoli oro femminile

Goretti argento maschile

Nshmirimana oro maschile, oro mista

Gallorini oro mista

Giannone oro mista

Aufiero oro mista

Vincenti bronzo mista

Giovannelli bronzo mista

Benedic bronzo mista