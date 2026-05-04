GROSSETO – Trasferta impareggiabile ai campionati europei Master non stadia di Catania per la Track&Field Master Grosseto, che si conferma quindi la società più vincente del continente con 34 podi. Più che prezioso il bottino dei biancorossi con diciannove ori, nove argenti e sei bronzi, in una manifestazione analoga a quella organizzata a Grosseto nel 2022 fra corsa, marcia e nordic walking.
Un buon quarto posto per Benedic Beniamin nella mezza maratona, alla terza marcia in tre giorni, più il titolo di campione d’Europa a squadre.
Fra caldo, vento e fatica i marciatori M40 hanno onorato la distanze dei 20km; in una gara sempre condotta in testa da uno straordinario Frederic Borrelli, Andrea Romanelli porta via l’argento fermando il cronometro a 1h48’31” e facendo suo l’oro in team come Fabio Montanari, che conquista anche un bronzo individuale in 1h48’37”; quinto Alessandro Volpi e decimo Benedetto Farraguto; Franco Venturi Degli Esposti arriva ottavo al traguardo ma non viene classificato per problemi tecnici. Ritirati Corrado Carbonaro ed Edoardo Alfieri.
Una prova di squadra davvero brillante quella dei grossetani, che vale anche il primo posto per l’Italia davanti a Germania e Polonia.
Soddisfazioni anche dalla 10km a squadre con un’altra vittoria azzurra: podio individuale con Borrelli e Romanelli ancora protagonisti, mentre Montanari resta fuori per appena 4 secondi, confermando una prestazione di grande valore.
Queste le prime ventinove medaglie:
Marcia 10km
Alessandra Canuti bronzo , oro team
Teresa Aufiero argento, argento team
Biagio Giannone argento, oro team
Andrea Romanelli argento, oro team
Fabio Montanari quarto , oro team
Alessandro Volpi ottavo , oro team
Edoardo Alfieri quarto, oro team
Corrado Carbonaro ottavo , argento team
Corsa 10km
Benedic Beniamin sesto , oro team
Filippo Giovannelli settimo
Joachim Nshimirimana argento, oro team
Alessandro Angioloni 17esimo
Chiara Gallorini bronzo, argento team
Angela Mazzoli quarta , oro team
Renato Goretti quarto, oro team
Claudia Vincenti 11esima
Staffette di cross
Mazzoli oro femminile
Goretti argento maschile
Nshmirimana oro maschile, oro mista
Gallorini oro mista
Giannone oro mista
Aufiero oro mista
Vincenti bronzo mista
Giovannelli bronzo mista
Benedic bronzo mista