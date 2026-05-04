GROSSETO – Si è completato il 1° maggio il passaggio della gestione del servizio di distribuzione del gas da Italgas a Centria negli 8 Atem aggiudicati all’Ati Plures–Estra–Centria. L’ultimo step ha riguardato 16 Comuni delle province di Frosinone e Campobasso e conclude un percorso avviato il 1° marzo.

L’operazione ha interessato complessivamente 74 Comuni in cinque regioni – Abruzzo, Lazio, Molise, Puglia e Toscana – ed è stata realizzata in tre fasi: 25 Comuni dal 1° marzo, 33 Comuni dal 1° aprile e i restanti 16 Comuni dal 1° maggio. Con questo passaggio, Centria – società di distribuzione del Gruppo Estra – assume la gestione operativa dell’intero perimetro.

Contatti

Per informazioni e richieste è possibile contattare il Contact Center Centria al numero 0574 870681, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 17:00 oppure inviare una e-mail a [email protected].

Per segnalazioni di emergenza gas è attivo il numero verde 800 975 975, disponibile 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno.

Il servizio di Pronto Intervento deve essere contattato esclusivamente nei seguenti casi:

percezione di odore di gas, anche all’interno delle abitazioni;

rottura o danneggiamento di tubazioni del gas stradali o a monte del contatore;

interruzione o irregolarità della fornitura (escluse sospensioni per morosità);

sospette dispersioni di gas.

Alla ricezione della segnalazione, gli operatori forniscono le prime indicazioni sui comportamenti da adottare e attivano tempestivamente i tecnici sul territorio per le verifiche e gli interventi necessari, al fine di garantire la sicurezza delle persone e degli impianti e il rapido ripristino del servizio.

Comuni interessati dal passaggio di gestione

Abruzzo

Provincia di Teramo: Canzano, Colledara, Isola del Gran Sasso, Penna Sant’Andrea, Teramo.

Lazio

Provincia di Frosinone: Castelliri, Isola del Liri, Sora.

Provincia di Viterbo: Acquapendente, Arlena di Castro, Castel Sant’Elia, Castiglione in Teverina, Celleno, Cellere, Civitella d’Agliano, Farnese, Gradoli, Graffignano, Grotte di Castro, Ischia di Castro, Latera, Nepi, Onano, Piansano, Proceno, San Lorenzo Nuovo, Soriano nel Cimino, Tessennano, Valentano, Vallerano, Vasanello.

Molise

Provincia di Campobasso: Bonefro, Campomarino, Casacalenda, Guglionesi, Larino, Montecilfone, Montenero di Bisaccia, Rotello, Salcito, San Giacomo degli Schiavoni, San Martino in Pensilis, Santa Croce di Magliano, Ururi.

Puglia

Provincia di Bari: Adelfia, Casamassima, Cassano delle Murge, Cellamare, Noicattaro, Sammichele di Bari, Santeramo in Colle.

Provincia di Barletta-Andria-Trani: Spinazzola, Trani.

Toscana

Provincia di Grosseto: Pitigliano, Sorano.

Provincia di Massa Carrara: Aulla, Bagnone, Filattiera, Montignoso, Mulazzo, Podenzana, Pontremoli, Tresana.

Provincia di Pisa: Casale Marittimo, Castellina Marittima, Guardistallo, Montecatini Val di Cecina, Montescudaio, Montopoli in Val d’Arno, Pomarance, Pontedera, Riparbella, Santa Maria a Monte, Volterra.