GROSSETO – Anche la Croce rossa di Grosseto sarà in piazza con tre postazioni per gli screening gratuiti nella Settimana della salute dal 5 all’8 maggio. Ci sarà, tra gli altri, un grosso camper attrezzato e un mezzo più piccolo.

Sono varie le prestazione a cui si potrà accedere: dal dentista allo screening carotideo, visita urologica e pneumologica, diabete e un incontro con la nutrizionista oltre alla misurazione della pressione.

Negli ambulatori mobili:

5.5.2026

mattina: Dr. Carini (screening carotideo), Dr. Cannatella (visite osteopatiche), Misurazione udito.

pomeriggio: Dr. Corciolani (dentista)

6.5.2026

mattina: Dr. Brescia (screening carotideo)

pomeriggio: Dr.Carini (screening carotideo), Dr. Pieri (visite neurologiche), Misurazione udito

7.5.2026

mattina: Dr. Paolini (visita urologica)

pomeriggio: Dr. Pacella (visita pneumologica)

Nei gazebo:

5.5.2026

Screening diabete e misurazione pressione (mattina e pomeriggio)

6.5.2026

Screening diabete e misurazione pressione (mattina e pomeriggio)

Dr.ssa Cecilia Mignarri nutrizionista (mattina)

7.5.2026

Test HCV (mattina) con infettivologa Dr.ssa Maria Piera Riccardi

Screening diabete e misurazione pressione (pomeriggio)

Dr.ssa Cecilia Mignarri nutrizionista (pomeriggio)

8.5.2026

Test HCV (mattina) con infettivologa Dr.ssa Maria Piera Riccardi

Sarà presente personale CRI per la divulgazione delle seguenti attività che questa l’associazione svolge sul territorio:

– Donazione Sangue (presente per tutta la manifestazione)

– Ippoterapia (5.05.2026)

– Inclusione Sociale (5.05.2026)

– Principi e Valori (mattina 8.05.2026)

– Dimostrazioni BLS (pomeriggio 6.05.2026)

– Truccabimbi (pomeriggio 7.05.2026)

– Attività per i giovani (pomeriggio 7.05.2026)