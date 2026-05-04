GROSSETO – Anche la Croce rossa di Grosseto sarà in piazza con tre postazioni per gli screening gratuiti nella Settimana della salute dal 5 all’8 maggio. Ci sarà, tra gli altri, un grosso camper attrezzato e un mezzo più piccolo.
Sono varie le prestazione a cui si potrà accedere: dal dentista allo screening carotideo, visita urologica e pneumologica, diabete e un incontro con la nutrizionista oltre alla misurazione della pressione.
Negli ambulatori mobili:
5.5.2026
mattina: Dr. Carini (screening carotideo), Dr. Cannatella (visite osteopatiche), Misurazione udito.
pomeriggio: Dr. Corciolani (dentista)
6.5.2026
mattina: Dr. Brescia (screening carotideo)
pomeriggio: Dr.Carini (screening carotideo), Dr. Pieri (visite neurologiche), Misurazione udito
7.5.2026
mattina: Dr. Paolini (visita urologica)
pomeriggio: Dr. Pacella (visita pneumologica)
Nei gazebo:
5.5.2026
Screening diabete e misurazione pressione (mattina e pomeriggio)
6.5.2026
Screening diabete e misurazione pressione (mattina e pomeriggio)
Dr.ssa Cecilia Mignarri nutrizionista (mattina)
7.5.2026
Test HCV (mattina) con infettivologa Dr.ssa Maria Piera Riccardi
Screening diabete e misurazione pressione (pomeriggio)
Dr.ssa Cecilia Mignarri nutrizionista (pomeriggio)
8.5.2026
Test HCV (mattina) con infettivologa Dr.ssa Maria Piera Riccardi
Sarà presente personale CRI per la divulgazione delle seguenti attività che questa l’associazione svolge sul territorio:
– Donazione Sangue (presente per tutta la manifestazione)
– Ippoterapia (5.05.2026)
– Inclusione Sociale (5.05.2026)
– Principi e Valori (mattina 8.05.2026)
– Dimostrazioni BLS (pomeriggio 6.05.2026)
– Truccabimbi (pomeriggio 7.05.2026)
– Attività per i giovani (pomeriggio 7.05.2026)