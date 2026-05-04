GROSSETO – Confcommercio Grosseto esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Lucia Faldini Bianchi, tra le imprenditrici più conosciute e stimate della Maremma, figura simbolo dello sviluppo turistico e dell’accoglienza nel territorio.

Protagonista di una lunga e significativa storia imprenditoriale, Lucia Faldini Bianchi ha contribuito in modo determinante, insieme al marito Mario Bianchi, alla crescita di realtà divenute punti di riferimento come l’hotel L’Approdo di Castiglione della Pescaia e la Fattoria La Principina, contribuendo a proiettare la Maremma su un piano nazionale e internazionale nel settore turistico e congressuale.

La sua visione, unita a passione, capacità e attenzione ai dettagli, ha lasciato un segno profondo anche nel tessuto economico e sociale del territorio, rappresentando un modello di imprenditoria lungimirante e radicata nella comunità.

“Con la scomparsa di Lucia Faldini Bianchi perdiamo una protagonista autentica dello sviluppo turistico della Maremma – dichiarano il presidente di Confcommercio Grosseto, Giulio Gennari, e il direttore Gabriella Orlando –. La sua storia imprenditoriale, costruita con determinazione, competenza e visione, è stata capace di innovare l’accoglienza e valorizzare il nostro territorio, contribuendo a renderlo una destinazione di eccellenza. Il suo esempio resterà un punto di riferimento per tutto il mondo dell’impresa”.

Confcommercio Grosseto, con il presidente, il direttore e tutto il direttivo, si stringe con affetto alle figlie Daniela, Alessandra e Paola, esprimendo un forte e sentito abbraccio in questo momento di grande dolore.

QUI trovi la data e l’orario del funerale

Foto tratta da sito della Fattoria La Principina.