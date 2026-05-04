Ascolta “Ribolla: storia di una strage – Trailer” su Spreaker.



RIBOLLA – In occasione del 72esimo anniversario, il Giunco.net ripropone “Ribolla, storia di una strage”, il podcast realizzato da IlGiunco.net nel 2023. ASCOLTA

Il podcast, scritto e realizzato da Jule Busch, racconta in quattro puntate la tragedia di Ribolla: la più grande strage mineraria italiana del secondo dopoguerra in cui il 4 maggio 1954 morirono 43 minatori per un’esplosione di gas. Nessuno fu mai condannato per questa strage che ad oggi rimane senza responsabili.

Potete ascoltare il podcast sul tutte le piattaforme.

Le puntate

Episodio 1 – “La fine del topo” ASCOLTA

4 maggio 1954, Arnolfo Boldrini è di turno nella miniera di lignite della società Montecatini quando scoppia un’immensa esplosione. Sua moglie è incinta di sei mesi. Arnolfo riesce a salvarsi e cerca di soccorrere gli amici intrappolati sottoterra. Suo figlio Fabrizio ancora oggi si fa portavoce dei suoi ricordi e spiega alcuni aspetti tecnici della miniera.

(Disponibile dal 4 maggio 2023)

Episodio 2 – “Una combinazione mortale” ASOLTA

La 93enne Pina Paolini ancora oggi vive a Ribolla. Suo marito Irmo non è di turno il giorno dell’esplosione e quella mattina lei va in paese per alcune commissioni, quando scopre cosa è successo.

I soccorsi si svolgono tra frenesia e disperazione. Fra i soccorritori c’è anche Imolo Martini, “il reduce”. Sopravvissuto alla guerra ora deve lottare con il fango, con l’aria irrespirabile a 30 gradi di calore a oltre 250 metri di profondità nella speranza di trovare ancora qualcuno vivo.

(Disponibile dall’11 maggio 2023)

Episodio 3 – “Un manipolo di soldati” ASOLTA

Mentre il numero delle vittime aumenta di ora in ora e in paese regna lo sgomento, i figli dei minatori coinvolti vengono prelevati a scuola e portati dai parenti. Il piccolo Walter Scapigliati aspetterà invano il ritorno a casa di suo padre. Le vittime vengono portati al cinema del paese. Il 7 maggio ai funerali partecipano 50 mila persone e la comunità di Ribolla, sommersa dal lutto, chiede giustizia. Il processo si svolge a Verona, ma i responsabili non saranno mai individuati.

(Disponibile dal 18 maggio 2023)

Episodio 4 – “La sopravvivenza” ASOLTA

La vedova del minatore Antonio Scapigliati, vittima dell’esplosione, cede alle pressioni della Montecatini e non si presenta come parte civile al processo. La Montecatini chiude la miniera. Dopo il processo la comunità di Ribolla si divide e per 50 anni cerca di dimenticare per sopravvivere. Apparentemente, la tragedia della miniera viene rimossa, messa in un cassetto chiuso a chiave, come una brutta storia che i nonni non hanno il coraggio di raccontare ai nipotini.

(Disponibile dal 25 maggio 2023)