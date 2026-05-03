BAGNO DI GAVORRANO – Durante la messa di oggi, domenica 3 maggio, alla chiesa di Bagno di Gavorrano, è stato donato e consacrato un leggio in legno di ulivo dallo scultore Giuliano Bigazzi di Caldana.

Bigazzi, ribattezzato da chi lo conosce “l’artista di Dio”, nell’arco della sua vita ha realizzato e donato opere in legno come leggii, portaostie, porta candele, pastorali, vassoi, palme alle chiede della Maremma.

Alcune delle opere sono state donate anche a Papa Karol Wojtyla, Giovanni Paolo II e a Papa Jorge Mario Bergoglio, Francesco, oltre al Cardinale Virgilio Noè e ad alcuni arcivescovi e vescovi.

Nella foto: A sx viceparroco don Simone Castellucci, al centro Giuliano Bigazzi, a dx il parroco don Marius Balint.