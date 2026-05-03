GROSSETO – Si deciderà nella gara di ritorno alla “Mario Parri” di via Mercurio la finale 9°-10 posto tra Sarzana e C.P. Grosseto. L’andata alla pista del Vecchio Mercato si è infatti chiusa sul 7-6, dopo una gara divertente e ricca di colpi di scena, lasciando aperto il confronto in vista degli ultimi 50′.

La gara si è accesa improvvisamente dopo cinque minuti di gioco con un diagonale dalla destra di Rubio che sblocca il risultato a favore dei locali. Al Cp bastano però dieci secondi per firmare l’1-1: Saavedra smarca Barragan che da due passi fa secco Corona. Il Sarzana vuole far suo l’incontro e si riporta avanti con il tap-in vincente di Munnè e all’11’ trova anche il 3-1 con Angeletti che mette dentro con un tiro preciso all’altezza del dischetto. Il Grosseto non ci sta e reagisce in maniera veemente: al 12′ Barbieri approfitta di un delizioso assist di Barragan per accorciare le distanze. Al 18′ il Grosseto recupera palla e Saavedra va a segnare il pareggio. Insistono i maremmani e a 1’15 dalla sirena Giabbani serve a Sillero il passaggio del primo vantaggio grossetano sul 3-4.

Al 2′ della ripresa Sarzana pareggia i conti con un gran tiro di Munnè, servito da Manrique. I liguri torano avanti con un’azione velocissima finalizzata da Manrique. Il risultato si stabilizza sul 5-4 grazie ai portieri: Squarcia annulla il rigore di Rubio, mentre i gambali di Corona fermano il penalty di Saavedra. Non sbaglia Tabarelli che trova il 6-4 con un gran tiro dal vertice sinistra dell’area, ma la grande conclusione di Paghi riporta il Grosseto a una sola lunghezza, mentre Corona para con il guantone il rigore battuto da Mattia Giabbani. A 2′ dalla fine Saavedra devia in rete un gran tiro dalla lunga distanza di Paghi e a otto secondi il capitano colpisce un palo a porta vuota, ma a fil di sirena Borsi regala il gol vittoria ai padroni di casa.

Hockey Sarzana-Circolo Pattinatori Grosseto 7-6

HOCKEY SARZANA: Corona, Grossi; Manrique, Tabarelli, Borsi, Rubio, Munnè, Angeletti, Lavagetti, De Rinaldis. All. Sergio Festa.

C.P. GROSSETO: Squarcia, Marinoni; Sillero, Saavedra, Paghi, Schiavo, Cardi, Barbieri, Giabbani, Barragan. All. Massimo Mariotti.

ARBITRO: Simone Brambilla.

RETI: nel p.t. 5’06 Rubio, 5’16 Barragan, 8’31 Munnè, 10’25 Angeletti, 11’58 Barbieri, 17’24 Saavedra, 23’36 Sillero; nel s.t. 1’49 Munnè, 4’52 Manrique, 17’20 Tabarelli, 18’49 Paghi, 23’52 Saavedra, 24’59 Borsi.