SEMPRONIANO – La presenza della caserma dei Carabinieri in un comune come Semproniano non è un’opzione, ma una necessità. Parte da qui l’intervento del Partito democratico dell’Amiata Grossetana, che rilancia il tema della sicurezza e dei servizi nelle aree interne.

Il coordinatore di zona del Pd Federico Badini e il deputato Marco Simiani sostengono la richiesta di ripristino avanzata dal sindaco Luciano Petrucci e dall’onorevole Fabrizio Rossi, sottolineando come un presidio stabile dell’Arma sia fondamentale per un territorio rurale, caratterizzato da frazioni isolate e da una popolazione anziana spesso vulnerabile.

Le domande del PD: “Perché solo ora?”

Accanto al sostegno, però, emergono anche critiche: il Pd si interroga sui tempi e sulle modalità con cui si è arrivati alla situazione attuale.

“Come è potuto succedere nel silenzio?”, chiedono Badini e Simiani, riferendosi al trasferimento dei militari a Saturnia. Un processo che, secondo il Pd, non è stato improvviso ma ha seguito un iter preciso durante il quale sarebbe stato possibile intervenire.

“Dove erano in quel momento il sindaco Petrucci e l’onorevole Rossi?”. La lettera inviata al prefetto e al comandante provinciale viene definita “benvenuta, ma tardiva”, arrivata quando “i buoi sono già usciti dalla stalla”.

Non solo sicurezza: “Servizi in progressiva scomparsa”

Il caso della caserma, secondo il Pd, è solo l’ultimo esempio di un problema più ampio. Semproniano starebbe infatti perdendo progressivamente servizi essenziali senza un’adeguata reazione istituzionale.

Tra le criticità segnalate: l’ufficio postale rimasto solo nel capoluogo con orari ridotti, l’incertezza sulla presenza del medico di famiglia e la progressiva riduzione degli sportelli bancari.

“Su questi temi l’amministrazione non ha fatto sentire la propria voce – accusano –: nessuna assemblea pubblica, nessun atto formale, nessuna richiesta di chiarimenti”.

L’attacco politico: “Aree interne penalizzate”

Non manca una lettura politica più ampia. Il PD sottolinea come il sindaco di Semproniano e l’onorevole Rossi appartengano a Fratelli d’Italia, partito oggi alla guida del Governo nazionale.

Secondo i dem, le politiche in atto starebbero contribuendo a un progressivo svuotamento istituzionale delle aree interne. Viene citata, in particolare, la normativa sui comuni montani che avrebbe escluso Semproniano da importanti strumenti di tutela e sostegno.

“Non si può raccogliere consenso nei borghi e poi, una volta al governo, togliere risorse fondamentali per la loro sopravvivenza”, affermano.

“Non lasceremo sola la comunità”

Nonostante le critiche, il Partito democratico dell’Amiata Grossetana ribadisce la volontà di sostenere il territorio.

Il riferimento è a una comunità che, viene sottolineato, sta dimostrando vitalità grazie a un tessuto associativo in crescita e alla scelta di molti giovani di restare.

“Questo segnale merita una risposta politica all’altezza: non annunci dell’ultimo minuto, ma una visione chiara e continua sul presidio dei servizi essenziali”.

Infine, il Pd annuncia l’avvio di un percorso di ascolto dei cittadini, con l’obiettivo di costruire un progetto alternativo che metta al centro la qualità della vita nelle aree interne e la dignità di chi sceglie di viverci.