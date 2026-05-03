MAGLIANO IN TOSCANA – Un nuovo attacco ai danni della pastorizia riaccende il dibattito in Maremma. “Nella giornata di venerdì 1° maggio, intorno alle 12:30, in località Sant’Andrea – racconta Mirella Pastorelli presidentessa del comitato Pastori d’Italia -, un branco di lupi ha assalito il gregge dell’allevatore Roberto Nofroni mentre pascolava lungo la strada provinciale”.

“Il bilancio è di sette pecore uccise sul colpo e cinque gravemente ferite, destinate a non sopravvivere. Gli animali superstiti, sotto shock, difficilmente torneranno a produrre latte nel breve periodo, aggravando ulteriormente le perdite economiche”.

“Le pecore uccise erano capi da latte di grande qualità, con una produzione abbondante. Ogni capo valeva circa 700 euro”, ha spiegato l’allevatore. In pochi minuti il danno complessivo “ha superato i 10mila euro, considerando sia le perdite dirette sia la mancata resa produttiva”.

“È una vergogna, non si può assistere continuamente a questa carneficina”, ha aggiunto Nofroni.

“Emergenza non più sostenibile”

Mirella Pastorelli parla di una situazione ormai fuori controllo in tutto il territorio della Maremma.

“Ultimamente la situazione non è più controllata. Le campagne sono stracolme di branchi di lupi che si avventano sulle pecore, producendo danni enormi agli allevatori. Chiediamo alla Regione Toscana che i risarcimenti non siano briciole, ma coprano il valore reale del danno”, ha dichiarato.

Pastorelli ha inoltre richiesto un incontro immediato con il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, per rappresentare direttamente la gravità della crisi e sollecitare un intervento a livello nazionale.

La richiesta: “Piani di contenimento e più tutele”

Tra le richieste avanzate dal Comitato Pastori d’Italia, anche un coinvolgimento del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, guidato da Gilberto Pichetto Fratin, affinché si arrivi a un declassamento del lupo e all’adozione di piani nazionali di contenimento.

“Il numero di lupi non è più gestibile. Ce ne sono una quantità spaventosa”, prosegue Pastorelli. “Non attaccano solo le pecore, ma anche animali domestici come cani e gatti. Ormai si avvicinano alle abitazioni e il fatto che colpiscano in pieno giorno dimostra che non hanno più paura dell’uomo. Questo rappresenta un rischio anche per il turismo”.

Il Comitato chiede inoltre interventi concreti: maggiori finanziamenti per la sorveglianza dei greggi, la possibilità di assumere personale dedicato e strumenti normativi che consentano agli allevatori di difendere gli animali in caso di attacco.

“Servono responsabilità e risposte immediate”

Secondo Pastorelli, è necessario che Regione e Stato si assumano pienamente la responsabilità dell’emergenza. In assenza di misure efficaci di contenimento dei grandi carnivori, conclude, “gli allevatori non possono essere lasciati soli a sostenere danni così onerosi”.