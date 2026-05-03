FOLLONICA – «Siamo molto preoccupati rispetto alle criticità emerse ancora una volta nella gestione degli atti di bilancio da parte dell’amministrazione» a dirlo, dopo il Consiglio comunale del 30 aprile, i gruppi di opposizione Follonica a sinistra, Andrea Pecorini sindaco e Partito democratico.

«Nel corso della discussione sul rendiconto, è stato evidenziato come, ormai sistematicamente, ogni passaggio relativo agli strumenti finanziari fondamentali dell’ente sia accompagnato da problemi rilevanti. Una situazione che non può più essere derubricata a episodio occasionale».

«Emblematico quanto accaduto con il bilancio preventivo approvato a fine 2025, che ha visto l’intervento della Prefettura con la richiesta di ritiro in autotutela della delibera – prosegue la nota dell’opposizione -: un fatto grave, che avrebbe dovuto imporre un cambio di passo deciso nella gestione amministrativa».

«Al contrario, anche in occasione del consuntivo, emergono nuove criticità, a partire dalla mancata – o comunque tardiva – redazione della relazione sulla performance, documento essenziale per garantire trasparenza e coerenza tra gli obiettivi dichiarati e i risultati effettivamente raggiunti».

«A ciò si aggiunge un ulteriore elemento di opacità: nonostante la richiesta, avanzata anche da un consigliere di maggioranza, di acquisire un parere scritto in merito a una nota Anac sugli affidamenti del verde, tale documentazione non è stata messa a disposizione del Consiglio» affermano.

«Particolarmente grave è inoltre il fatto che nella stessa relazione sulla performance si ammetta il mancato raggiungimento di obiettivi in materia di anticorruzione. Un elemento che, affiancato alla mancata trasmissione del parere richiesto su questioni legate all’Anac, delinea un quadro complessivo che non può non destare seria preoccupazione».

«Non siamo di fronte a singole criticità – dichiarano i gruppi di opposizione – ma a un insieme di elementi che riguardano la qualità della gestione amministrativa, la trasparenza e il rispetto delle regole. Su questi temi non possono esserci ambiguità».

Le forze di opposizione chiedono quindi un’assunzione di responsabilità politica chiara e un cambio di passo immediato, «sia sul piano della correttezza amministrativa sia su quello, altrettanto fondamentale, delle garanzie in materia di trasparenza e anticorruzione».