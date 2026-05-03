GROSSETO – Il gruppo che vediamo ritratto in questa foto rappresenta probabilmente lo staff del Cif, il centro italiano femminile, negli anni ’60.

Il Cif era un’istituzione di ispirazione cattolica nata subito dopo la guerra. La sua presidente fu tra coloro che si batterono per il diritto di voto.

A livello locale la storica presidente era Sofia Orlandini. Il Cif si occupava delle colonie (a Marina di Grosseto e a Castel del Piano) del doposcuola per i ragazzi. E anche di una mensa. Oltre all’organizzazione di corsi tra cui quello di danza classica per le bambine. Il padre spirituale del Cif era don Franco Cencioni (forse l’uomo con gli occhiali che spunta sul fondo?).

Ad accompagnare i ragazzi nelle gite o in colonia c’erano le signorine, ragazze che non facevano parte stabilmente dell’organico ma che si occupavano di seguire i ragazzi.

Nella foto, come ha scritto chi ci ha inviato la foto, si riconoscono «Fulvia Petri Pieri che era economa e segretaria (e all’occorrenza anche infermiera), la presidente Sofia Orlandini e una certa Nena che non ricordo che ruolo avesse».

Chi si ricorda?

Se qualcuno sa qualcosa in più di questa fotografia, riconosce il luogo o si riconosce può scriverci o contattarci a [email protected] o su whatsapp al 334.5212000.

Chi invece avesse vecchie immagini da mandare (anche degli anni 70-80-90) ce le invii per la nostra rubrica Maremma com’era ai contatti sopra. Raccontateci cosa ricordate di quella foto, chi sono le persone ritratte o a chi appartiene la fotografia. Raccontateci un pezzetto di quella Maremma com’era.

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