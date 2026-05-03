ISOLA DEL GIGLIO – Nove giorni dedicati alla tutela dell’ambiente, alla partecipazione civica e all’inclusione sociale. Dal 9 al 17 maggio l’isola toscana ospiterà “Beach lover. Lascio Impronte. Raccolgo rifiuti”, un’iniziativa che punta a restituire bellezza e salute ad alcune delle aree naturalistiche più preziose del territorio.

Il progetto, patrocinato dal Comune di Isola del Giglio e dall’Ente parco nazionale dell’arcipelago toscano, coinvolgerà decine di cale e tratti di costa, spesso difficilmente accessibili, tra cui Pozzarelli, Pertuso, Allume, Corvo, Gesso, Lazzaretto, Smeraldo e molte altre.

Pulizia di coste, sentieri e fondali

Obiettivo principale dell’iniziativa è la rimozione dei rifiuti abbandonati o trasportati dal mare. Le attività non si limiteranno alla terraferma: grazie allo snorkeling ambientale, squadre di volontari attrezzati si immergeranno per recuperare plastiche e detriti anche dai fondali bassi e tra gli scogli.

Un intervento a tutto campo, dunque, per proteggere l’ecosistema marino e terrestre e restituire decoro a luoghi di straordinaria bellezza.

Un progetto inclusivo e sociale

“Beach Lover” non è solo ambiente. L’iniziativa si distingue anche per il suo forte valore sociale: parteciperanno infatti associazioni e famiglie di ragazzi con sindrome dello spettro autistico, trasformando le giornate di lavoro in un’occasione di incontro e condivisione.

La cura della natura diventa così uno strumento per abbattere barriere e costruire relazioni, in un contesto aperto e partecipativo.

Oltre 250 volontari e una rete di associazioni

Saranno oltre 250 i volontari coinvolti nei nove giorni, provenienti da tutta Italia. A sostenerli una rete ampia e articolata di realtà locali e nazionali: dalla Pro Loco Isola del Giglio e Giannutri al Circolo Nautico, dalla Lega Navale alla Misericordia Stella Maris, fino a numerose associazioni e organizzazioni impegnate nel sociale e nella tutela ambientale.

Presente anche Plastic free onlus, a testimonianza dell’attenzione al contrasto dell’inquinamento da plastica.

Il sostegno della comunità locale

Fondamentale il contributo dell’intera comunità gigliese. Molte attività commerciali offriranno sconti e agevolazioni, mentre la compagnia di navigazione Maregiglio garantirà ai volontari tariffe agevolate per gli spostamenti.

Importante anche il supporto logistico fornito da operatori locali, imprese e armatori, oltre al sostegno dello sponsor ufficiale Acquedotto del Fiora e delle forze dell’ordine.

Partecipazione aperta a tutti

L’iniziativa è aperta a chiunque voglia dare il proprio contributo. L’appuntamento è fissato ogni giorno alle ore 9 al porto, presso il gazebo “Beach Lover”, dove i coordinatori organizzeranno le squadre operative.

Da lì partiranno i gruppi diretti verso le aree di intervento, a piedi o via mare, con attività che includeranno anche la pulizia dei sentieri e la rimozione di rifiuti ingombranti in zone difficili da raggiungere.