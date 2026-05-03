GROSSETO – Il lavoro come scuola di vita, la sartoria come destino, la qualità come cifra professionale. Enrico Graziano Straito, direttore di produzione della Vega srl (motore della Toscano Collezioni) è tra i nuovi Maestri del lavoro insigniti venerdì 1 maggio nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio, a Firenze, in occasione della Festa dei lavoratori. L’onorificenza viene concessa dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, su proposta del ministro del Lavoro, ai cittadini che si sono distinti per perizia, laboriosità, etica e condotta morale.

Per Straito, grossetano d’adozione e protagonista di una lunga carriera nella sartoria industriale e artigianale, si tratta di un riconoscimento che premia una vita intera passata tra tagli, modelli, reparti produttivi e responsabilità crescenti. Oggi guida la produzione della Vega srl, società che guida la Toscano Collezioni, nella sede di via Genova. Una realtà nata dalle ceneri della Mabro per volontà dell’imprenditore maremmano Marco Berti e divenuta negli anni un punto di riferimento dell’alta sartoria made in Italy.

Orfano di padre, arrivato in Maremma dall’Eritrea, Enrico inizia a lavorare già da giovanissimo

La sua storia professionale comincia presto, dopo un’infanzia segnata da difficoltà e sacrifici. Nato ad Asmara nel 1970, Enrico è rimasto orfano di padre a 5 anni ed è arrivato in Italia da bambino, l’anno seguente. Cresciuto in collegio fino all’età di 14 anni e avviato al lavoro già da quell’età, ha costruito passo dopo passo un percorso fatto di formazione, disciplina e competenza. Il primo incontro decisivo con il mondo della moda avviene alla Mabro, storica azienda grossetana dell’abbigliamento uomo, dove entra nel 1990 partendo dalla sala taglio.

Da lì inizia un cammino lungo, paziente e rigoroso. Prima il reparto giacche, poi la formazione tecnica, quindi l’esperienza all’ufficio modelli, fino a diventare responsabile e capo di aree produttive con decine di persone da coordinare. Una crescita continua che lo ha portato a maturare una visione completa del ciclo produttivo, dalla qualità alla pianificazione, dalla gestione delle persone all’industrializzazione del prodotto. La chiusura della Mabro non lo ferma, la sua crescita prosegue infatti nella storica azienda di famiglia Inghirami nel ruolo di responsabile qualitativo.

L’arrivo in Vega, gli abiti per Toscano e le mascherine nel periodo del Covid

Poi il nuovo capitolo professionale: l’incontro con Marco Berti e la nascita di una sfida che guarda al futuro della manifattura locale. Nel 2019 Enrico entra nella tessitura produttiva della Vega Srl, che guida la Toscano Collezioni, come direttore di produzione, occupandosi anche di basi modellistiche, presa misure, industrializzazione e qualità. Un ruolo centrale, dentro un’impresa che produce abiti di alta sartoria ed esporta in Europa, Stati Uniti, Australia ed Emirati Arabi Uniti.

Durante il periodo del Covid-19, arrivato come un fulmine a ciel sereno poco dopo l’inizio della nuova impresa, fu proprio l’esperienza di Enrico a rivelarsi preziosa non solo per l’azienda ma per tutto il territorio. In una fase di emergenza pandemica la produzione fu riconvertita in tempi rapidissimi per realizzare mascherine, un gesto che unì competenza e senso di responsabilità.

L’onorificenza ricevuta questo Primo maggio, ha premiato una carriera nata dal basso e arrivata a toccare i vertici. «Questo riconoscimento è un grande onore, ma lo vivo soprattutto come il risultato di un percorso condiviso con tante persone – dice Enrico spiegando il senso che percorre la sua storia – Devo l’uomo e il tecnico che sono alla mia famiglia, che mi è stata sempre vicina, e a tutti i colleghi e le colleghe con cui ho lavorato in questi 36 anni di attività nella sartoria industriale e artigianale».

I 6 Maestri del lavoro dalla provincia di Grosseto

Nel raccontare il proprio cammino, Enrico richiama spesso il valore della formazione e della trasmissione del sapere ai più giovani. Valori che lui stesso rappresenta cone fondativi di una percorso affrontato con lo sguardo rivolto alle stelle. È anche questo, in fondo, il significato più profondo del titolo di Maestro del lavoro: non solo il riconoscimento di una carriera esemplare, ma la testimonianza di un mestiere vissuto con dedizione, serietà e rispetto per le persone.

Insieme ad Enrico Straito, la provincia di Grosseto ha visto altre 5 Maestri del lavoro premiati a Firenze: Enrico Baldi delle Terme di Saturnia; Silvia Bertani di Banca Nazionale del Lavoro; Riccardo Dondoli di Banfi Società Agricola; Federico Guidarelli di Noxerior e Sergio Tassone di Rete Ferroviaria Italiana.

Una “sestina” che rappresenta impegno e dedizione verso il lavoro: strumento di responsabilizzazione e fonte di realizzazione. Un valore che, non a caso, è citato come fondamento della nostra Costituzione.