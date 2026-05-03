GROSSETO – E’ amara la seconda di campionato del Big Mat Bsc, sconfitto due volte dall’Hotsand Macerata in terra straniera. In gara1 i team locale prevale per 14-4, chiudendo così il match al settimo inning. I biancorossi non sono riusciti dunque a imporsi, nonostante un’ottima partenza con Polonius e Sellaroli che conquistano casa base nel primo inning (spinti rispettivamente da Caballero Sarmiento e Alcala Quijije). La squadra di casa, infatti, con due soli attacchi, sigla immediatamente ben otto punti (grazie anche al fuoricampo di Lopez Miguel) e si mette a distanza di sicurezza dagli avversari. Nel secondo tempo i biancorossi rilevano il partente Sireus con Virgadaula, che poi sarà sostituito nel sesto da Di Pietro. L’Hotsand Macerata successivamente mette a segno un punto nel quinto inning e altri cinque nel sesto. Da segnalare il triplo di Alcala Quijije nel settimo tempo che porta Lopez Sayas a casa base.

Non va meglio gara2, col bis dell’Hotsand seppure con un passivo meno ampio. Niente da fare per il Big Mat Bsc Grosseto che incassa due sconfitte alle quali si aggiunge l’infortunio di Mattia Sireus. La squadra di casa dunque, nel match serale, si è imposta per 7-0, complice anche il fuoricampo di Carbonara nel secondo inning e le buone prestazioni di Paolini (3/5) e Morresi (3/4).

Adesso i ragazzi di Enrico Vecchi potranno riscattarsi sabato 9 maggio, allo stadio Simone Scarpelli, nella doppia sfida con il Reggio Emilia.

GARA1

Successione punti

Big Mat Bsc Grosseto: 200 000 2

Hotsand Macerata: 440 015 X

Battitori

Big Mat Bsc Grosseto: Polonius 6 (1/4), Sellaroli 9 (2/3), Caballero Sarmiento 8 (0/3), Lopez Sayas 2 (2/3), Alcala Quijije 4 (1/3), Torres Lopez DH (1/3), Di Persia 5 (0/1), Piccinelli 7 (0/3), Attriti 3 (0/2, Ludovisi 1/1);

Hotsand Macerata: Paolini 4 (2/3), Carrera 3 (0/3, Ripani 0/1), Morresi (2/4), Concepcion 5 (4/5), Lopez 2 (2/3), Carbonara 9 (2/4), Oldano 8 (0/4), Fabrizio DH (1/3, Di Battista 1/1), Guzman (0/3).

Lanciatori

Big Mat Bsc Grosseto: Sireus (L, 1.0 IP, 5 H, 7 R, 6 ER, 1 BB, 1 SO), Virgadaula (4.0 IP, 8 H, 6 R, 4 ER, 1 BB, 1 SO), Di Pietro (1.0 IP, 1 H, 1 R, 1 BB, 1 SO);

Hotsand Macerata: Fandino (W, 6.1 IP, 7 H, 3 R, 3 ER, 1 BB, 5 SO), Peluso Rodriguez (0.2 IP, 1 H, 1 BB, 1 SO).

Arbitro capo: Mario Delicati

Arbitro 1B: Simone Menicucci

Arbitro 3B: Alessandro Spera

GARA2

Successione punti

Big Mat Bsc Grosseto: 000 000 000

Hotsand Macerata: 021 021 01X

Battitori

Big Mat Bsc Grosseto: Polonius 6 (1/4), Sellaroli 4 (0/4), Caballero Sarmiento 8 (0/3), Lopez Sayas 3 (1/4), Alcala Quijije 2 (0/3), Torres Lopez DH (0/3), Di Persia 5 (1/3), Ludovisi 9 (1/3), Piccinelli 7 (0/1);

Hotsand Macerata: Paolini 4 (3/5), Carrera 3 (1/2, Ripani 0/1), Morresi 6 (3/4), Concepcion 5 (0/3), Lopez 2 (0/3), Carbonara 9 (1/4), Fabrizio DH (0/4), Oldano 8 (2/3), Guzman 7 (0/3).

Lanciatori

Big Mat Bsc Grosseto: Torres Lopez (L, 4.0 IP, 6 H, 5 R, 5 ER, 3 BB, 2 SO), Dacosta Cordovez (2.0 IP, 2 H, 1 R, 1 ER, 3 BB, 2 SO), Fabiani (1.0 IP, 1 SO), Coviello Rodriguez (1.0 IP, 2 H, 1 R, 1 ER, 1 SO);

Hotsand Macerata: Madan (W, 6.0 IP, 4 H, 1 BB, 7 SO), Garavito (1.0 IP, 3 BB, 2 SO), Sosa (2.0 IP, 2 SO).

Arbitro capo: Simone Menicucci

Arbitro 1B: Alessandro Spera

Arbitro 3B: Mario Delicati