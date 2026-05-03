La Cassazione ha respinto il ricorso di un uomo di 59 anni che aveva chiesto che i reati per cui era stato condannato (e che avevano portato a 17 sentenze di condanna) venissero visti come un unico disegno criminoso così da poter accedere a uno sconto di pena.

I reati, commessi tra il 2006 e il 2018 in varie località italiane tra cui Faenza, Imola, Chieti, Grosseto, Pisa, Lucca ed Empoli, andavano dalla ricettazione alla truffa, alla minaccia, insolvenza fraudolenta e sostituzione di persona.

Il giudice della Corte di Cassazione ha invece confermato quanto disposto dal tribunale di Firenze che aveva negato la continuazione

Nonostante la difesa avesse tentato di dimostrare l’esistenza di un legame almeno per alcuni gruppi di sentenze – in particolare per truffe legate all’uso di assegni rubati e sostituzioni di persona per ottenere forniture energetiche o telefoniche nel biennio 2017-2018 – i giudici hanno ritenuto le doglianze inammissibili per genericità.

La sentenza sancisce così la definitività del cumulo delle pene. Il ricorrente dovrà pagare anche le spese processuali oltre al versamento di 3mila euro in favore della Cassa delle Ammende.

Notizia da www.luccaindiretta.it/