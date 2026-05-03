ORBETELLO – Rimane in Italia e va al grossetano Luca Giusti l’ambito trofeo “Branzino The Challenge”, che subentra a Daniele Cittadini. Quest’ultimo non è riuscito a confermarsi e ha chiuso la competizione al 22esimo posto della classifica generale. Sul podio della nona edizione della competizione sportiva internazionale dedicata alla spigola, c’erano al primo posto Giusti con 537 punti, al secondo posto a pari punteggio ma da regolamento con meno catture nella seconda giornata, il pratese Daniele Ingretolli e al terzo, con 486 punti, il francese Jean Luc Beille.

“Sto vivendo un’emozione grandissima, questo palco è difficile da gestire dal punto di vista emotivo – – ha detto visibilmente emozionato il campione Luca Giusti – Ho sperato a lungo di salirci da vincitore e oggi, finalmente, quel sogno si è realizzato. In passato l’ho solo sfiorato, per ben due volte, ma questa volta ce l’ho fatta. La gara non è stata semplice: la laguna si è rivelata particolarmente complessa e le due giornate sono state molto diverse tra loro. In una competizione come questa, a fare la differenza sono stati la preparazione tecnica e il numero di lanci. Sono molto soddisfatto, emozionato e felice”.

Vincitore del Big Sea Bass Trofeo Fiiish della nona edizione di “Branzino The Challenge”, con una preda di 64 cm, David Binarelli che nella classifica generale si è piazzato al 15esimo posto.

Oltre alle performance individuali, premiati anche i team: sul gradino più basso del podio con 840 punti complessivi al meglio delle cinque catture individuali, il team Sampei ovvero Massimiliano Birelli e David Binarelli, al secondo posto il team Principessa ovvero Gianmarco Capponi e Fabio Troiani, che hanno totalizzato complessivamente 900 punti, mentre al primo, con 947 punti totali, si è aggiudicato il Pescare Show Trophy il Team D.A.I. Anglers, al secolo Daniele Ingretolli e Stefano Ratti.

“Questa edizione si è rivelata particolarmente riuscita, con una partecipazione numerosa e un livello competitivo elevato – ha dichiarato Silvio Smania, presidente di Insidefishing, organizzatore della competizione – I concorrenti hanno dimostrato grande tenacia, spirito di sacrificio e un’ammirevole sportività. I partecipanti hanno dato battaglia sin dalla prima giornata, mantenendo alta l’intensità fino all’ultimo momento. La laguna, in evidente fase di ripresa, ha fatto da cornice a una competizione combattuta fin dalle prime battute, la giornata odierna è stata meno generosa, poiché l’assenza di vento ha reso la prova tecnicamente più impegnativa. Siamo estremamente soddisfatti dell’evento».

La prima giornata di gara è iniziata alle otto in punto dal centro della laguna di Levante, con un cielo terso e un favorevole vento di Maestrale quasi di Ponente, frescolino e sostenuto che se da un lato ha attivato le catture, dall’altro ha ostacolato la permanenza in acqua dei concorrenti che hanno dovuto pedalare e vogare parecchio per rimanere in equilibrio e non perdere terreno di gara. La prima giornata di gara si è conclusa con un notevole numero di prede, catturate – fotografate e rilasciate, tante da lasciar ben sperare per la giornata conclusiva. Domenica tutti in acqua alle 7.30 pronti per seguire il barchino che ha traghettato tutti i concorrenti attraverso il suggestivo passaggio del canale, nella Laguna di Ponente per essere poi pronti al primo lancio, come da regolamento, alle otto. Lo Scirocco, mite e tranquillizzante che li ha accolti ha ceduto il passo ad un Levante definito dagli orbetellani “il vento guastafeste”, ma che fortunatamente quest’anno si è mantenuto frizzantino, spingendo contro corrente ma senza preoccupare. La sessione di sette ore di gara si è conclusa fra la soddisfazione generale rimescolando completamente le carte in tavola.

Organizzata da Insidefishing patrocinata dal comune di Orbetello, “Branzino The Challenge”, ha visto la partnership di prestigiosi brand del settore come: Seika, Galaxy, Garmin, Bolsena Yachting, Fishing with Vito, SWR Fishing, Favorite, Pescare Show, Hart, Jack Fin, Salmotrutta e Mallolures. Partner locali: I Pescatori Orbetello, The Caesar “Park Hotel”, Vito Rubino, Marina Chiara Camping Village, Società Canottieri Orbetello e Welcome Maremma. Questi i Media Partner: Albatros Magazine, Fishingmania, Il Giornale Popolare, La pesca in mare, La Pesca Mosca e Spinning, Italia 7, Latina Corriere, Lazio Tv, Maremma IN Diretta, Matrixss, Pescare online, Planet Spin, Radio Immagine, Radio Latina, Radio Luna, Radio Star Grosseto, Scale Magazine, TV9, Vice 99 Fishing. Grande seguito anche per la trasmissione in diretta streaming di Branzino Live sulla pagina Facebook di Branzino The Challenge.

A premiare i vincitori, oltre a Silvio Smania sul palco: l’assessore allo sport del Comune di Orbetello Ivan Poccia e il presidente della Cooperativa I Pescatori di Orbetello Pierluigi Piro. “I miei ringraziamenti all’Amministrazione di Orbetello che continua a credere nella nostra manifestazione – ha proseguito Silvio Smania – ad Andrea Ciampana e al suo staff di Welcome Maremma per il supporto che ci da sempre per la buona riuscita della manifestazione un grazie va al gruppo operativo: Marco Aldi, Salvatore Altieri, Andrea Casetta, Roberto Centra, Leonardo Fideli, Mirko Francioli, Fabio Marotta, Matteo Morigi, Giada Mura, Edo Rossi, Vito Rubino e Dina Tomezzoli che hanno lavorato instancabilmente per la riuscita della manifestazione”.

Prossimo appuntamento con “Branzino The Challenge” a maggio 2027.