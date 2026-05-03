GROSSETO – Anche quest’anno Anpas Humanitas Grosseto prenderà parte alla Settimana della Salute, che dal 5 all’8 maggio si terrà in piazza Dante e piazza Duomo. L’associazione sarà presente nella postazione di fianco al Duomo, in piazza Dante, con il proprio ‘medical truck’ – il grande camion che ospita gli ambulatori dove si terranno visite, screening e consulti medici – e con il ‘percorso guida sicura’, attraverso il quale, grazie a speciali visori ottici, si potrà sperimentare cosa significa guidare un’auto sotto l’effetto di droga o alcool.

Durante la Settimana della Salute Anpas Humanitas, in collaborazione con l’Associazione italiana per la lotta alla leucemia (Ail) e con l’associazione Insieme in Rosa, garantirà ai grossetani la possibilità di effettuare visite, screening e consulti medici gratuiti su alcune delle patologie più diffuse.

Basterà recarsi al medical truck e prendere un appuntamento con i vari specialisti coinvolti, per poi effettuare le visite nelle ore o nei giorni successivi. In contemporanea, i volontari della Pubblica assistenza Humanitas saranno a disposizione per illustrare le tecniche salvavita praticate dai volontari soccorritori, e per far testare il percorso di guida sicura con i visori che simulano l’effetto dell’assunzione di alcol o droghe alla guida di un’automobile. «Nell’occasione della III edizione della Settimana della Salute – sottolinea il presidente di Anpas Humanitas, Christian Sensi – voglio ringraziare i nostri volontari che ci consentono di essere presenti a questa importante manifestazione, garantendo al contempo lo svolgimento di tutte le attività istituzionali, dell’emergenza urgenza ai trasporti sociali, fino alla protezione civile. Lo stesso ringraziamento va ai professionisti che hanno deciso di prestare la propria opera per consentire lo svolgimento di visite gratuite a chiunque vorrà sottoporvisi. Ed infine, un grazie particolare all’Associazione italiana lotta alla leucemia e ad Insieme in Rosa, due realtà significative nell’associazionismo grossetano con le quali è stato davvero un piacere poter collaborare. Quello della prevenzione dell’insorgere di patologie è uno dei pilastri determinanti per garantire la salute della popolazione, e siamo felici di poter dare il nostro contributo in occasione villa Settimana della Salute».

Programma

Martedì 5 maggio:

Dalle 11:00 alle 13:00:

Visite senologiche in collaborazione con Insieme in Rosa. dott.ssa Mariagrazia Pieraccini

Pronto soccorso pediatrico

Corretto lavaggio delle mani

Visite cardiologiche con il dottor Mario Zuccarello

Dalle 15:00 alle 18:00:

Visite senologiche in collaborazione con Insieme in Rosa dott.ssa Mariagrazia Pieraccini

Ictus: prevenzione primaria e riconoscimento precoce dei sintomi con il dottor Vincenzo Groccia

Visite cardiologiche con il dottor Mario Zuccarello

Mercoledì 6 maggio:

Dalle 11:00 alle 13:00:

Screening con consegna kit per ricerca sangue occulto in collaborazione con ASL

dott. Antonio Gabriele e Eliana Carlino massoterapisti

Screening ortottico Dottoressa Luna Sorchi

Dalle 15:00 alle 18:00:

Screening con consegna kit per ricerca sangue occulto in collaborazione con ASL

Screening dermatologico in collaborazione con ASL

Colloqui su fattori di rischio e prevenzione con la dott.ssa Fulvia Perillo

Giovedì 7 maggio:

Dalle 11:00 alle 13:00:

Visite senologiche in collaborazione con Insieme in Rosa, dott.ssa Mariagrazia Pieraccini

Visite cardiologiche con il dottor Mario Zuccarello

Screening ortottico dottoressa Luna Sorchi

Dalle 15:00 alle 18:00:

Visite senologiche in collaborazione con Insieme in Rosa. Dott.ssa Mariagrazia Pieraccini

Visite cardiologiche con il dottor Mario Zuccarello

Venerdì 8 maggio:

Dalle 11:00 alle 13:00:

Visite senologiche in collaborazione con Insieme in Rosa. dott.ssa Mariagrazia Pieraccini

Massoterapia, rieducazione posturale dott. Antonio Gabriele e Eliana Carlino

Screening ortottico dottoressa Luna Sorchi

Dalle 15:00 alle 18:00:

Visite senologiche in collaborazione con Insieme in Rosa. dott.ssa Mariagrazia Pieraccini

Stress quotidiano, come affrontarlo al meglio. Psicologa dott.ssa Ilaria Zambrini

Associazione italiana lotta alla leucemia (Ail) di Siena e Grosseto. Colloquio conoscitivo dell’iter diagnostico terapeutico delle malattie del sangue dalla prima visita fino al percorso terapeutico. Con la presenza di: medici specialistici, presidente dell’Associazione, coordinatrice volontari del territorio.