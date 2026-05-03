BAGNO DI GAVORRANO – Niente da fare per il Follonica Gavorrano, che perde al Malservisi-Matteini con il Tau Altopascio per 1-2 e si giocherà la salvezza ai play out tra le mura amiche con il Camaiore.

Il Follonica Gavorrano apre subito con un buon fraseggio che porta Bellini al tiro dalla distanza, ma la palla termina altissima.

Il Tau invece si vede in avanti al 12′ con Manetti, che in girata impegna Tognetti in tuffo, palla in corner.

Tognetti impegnato anche al 14′, quando deve sventare sulla fortuita deviazione di Bernardini verso la sua porta, anche in questo caso palla in angolo.

Al 19′ ci provano prima Giordani e poi Rinaldini, entrambi ribattuti dalla difesa ospite.

Poi un minuto più tardi è ancora Manetti a cercare la conclusione, Tognetti in presa bassa sventa.

Al 33′ cambio per i locali, Iacoponi dopo un contatto in area deve lasciare il campo per infortunio, dentro Pescicani.

Al 46′ il Follonica Gavorrano trova il vantaggio: è proprio Pescicani a metterla in mezzo per Presta, che di testa la spizza sul secondo palo per l’1-0.

La ripresa si apre con un cambio per parte. Al 7′ Iezzi in velocità sulla fascia la mette in mezzo per Omorogieva, che impatta ma spara sopra la traversa; un minuto dopo Bellini su calcio di punizione impatta bene ma trova la deviazione in corner della traversa.

Ancora Bellini due minuti più tardi avanza e lascia partire un destro potente che esce di un soffio.

Al 24′, dopo un buon momento del Follonica Gavorrano, a segnare è però il Tau, con un tiro dalla distanza di Manetti che si insacca sul secondo palo per il temporaneo 1-1. Al 36′ arriva anche il vantaggio ospite con Paperini, che calcia un rasoterra su cui Tognetti non può nulla.

Durante i 4′ minuti di recupero ci prova Pescicani dal limite, ma la sua conclusione viene deviata in corner.

FOLLONICA GAVORRANO: Tognetti, Bernardini, Bellini (29′ st Mutton), Iacoponi (33′ Pescicani), Rinaldini (40′ st Fossati), Drapelli, Masoni, Likaxhiu, Presta (1′ st Marino), Ferrante (29′ st Bucci), Giordani. A disposizione: Poggiolini, Maurizi, Proietti, Arrighi. All. Pagliarini.

TAU ALTOPASCIO: Cabella, Soumah, Nunziati, Manetti (40′ st Carcani), Omorogieva, Lombardo, Bagnoli (1′ st Paperini), Meucci, Bouah, Sanyang (16′ st Borracchini), Iezzi. A disposizione: Zipoli, Rotolo, Casini, Vaselli, Ferrali, Tordiglione. All. Maraia.

ARBITRO: Fermo di Torre Annunziata; assistenti Napolitano di Caserta e Pipola di Ercolano.

MARCATORI: 46′ Presta, 24′ st Manetti, 36′ st Paperini.

NOTE: ammoniti Sanyang, Bucci. Recuperi 1+4.