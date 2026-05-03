CINIGIANO – Si è spenta oggi all’età di 91 anni, la maestra Carla Bottai, ultima storica insegnante del paese di Sasso d’Ombrone, nel comune di Cinigiano.

Una vita dedicata all’insegnamento

La maestra Carla aveva iniziato la sua attività a metà degli anni ’50, nelle scuole di campagna del territorio comunale, contribuendo in modo determinante all’alfabetizzazione della popolazione nel difficile periodo del dopoguerra.

Per oltre vent’anni ha insegnato in diversi istituti della zona, da Poggi del Sasso a Montecucco, passando per Terratello e Borgo Santa Rita, fino a diventare punto di riferimento stabile a Sasso d’Ombrone, dove ha proseguito la sua attività fino alla chiusura della scuola.

Intere generazioni di studenti sono cresciute sotto la sua guida, ricordandola per l’umanità, la fermezza e la grande passione educativa.

Un punto di riferimento anche dopo la pensione

Conclusa la carriera scolastica, non ha mai smesso di essere una presenza attiva nella vita del paese. Insieme al marito Eletto Alessandri ha gestito il bar-alimentari di Sasso d’Ombrone, luogo di ritrovo e socialità per la comunità.

Un impegno che ha rafforzato ulteriormente il suo legame con il territorio, rendendola una figura familiare e amata da tutti.

Il cordoglio della comunità

A ricordarla con affetto sono i figli, Giovanni Alessandri, già presidente della Comunità montana Amiata Grossetana, e Carlo Alessandri, vice comandante della stazione dei Carabinieri di Grosseto, insieme all’intera comunità di Sasso d’Ombrone.

«La sua scomparsa lascia un vuoto profondo, ma anche un’eredità fatta di valori, insegnamenti e ricordi che continueranno a vivere nelle persone che ha formato».

I funerali

La salma sarà esposta all’obitorio dell’ospedale Misericordia di Grosseto. I funerali si terranno domani, 4 maggio, alle ore 15, nella chiesa di San Michele Arcangelo a Sasso d’Ombrone.

«Con la sua scomparsa se ne va un pezzo di storia del territorio, ma la figura della Maestra Carla resterà viva nella memoria collettiva come esempio di dedizione, cultura e servizio alla comunità» conclude la famiglia.