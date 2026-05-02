ROCCASTRADA – Con l’arrivo della primavera, a Roccastrada riprende la campagna di promozione del territorio e dei suoi prodotti tipici. “Primavera a Roccastrada: il territorio e i suoi sapori” è un calendario di iniziative di promozione programmato grazie alla collaborazione tra l’Amministrazione Comunale e le Associazioni Pro Loco del territorio, in un periodo dell’anno, la primavera, storicamente meno denso di eventi. E’ il frutto di un’idea nata tre anni fa che quest’anno, dopo le prime positive esperienze, raggiunge il traguardo della quarta edizione.

Attraverso un percorso condiviso ed un processo partecipativo che ha coinvolto tutte le sei Associazioni Pro Loco del territorio, visto l’ottimo risultato in termini di presenze e di riscontri positivi delle precedenti edizioni, sono stati programmati anche per questa primavera, una serie di eventi distribuiti sul territorio sul tema legato alla promozione dei prodotti tipici. In collaborazione con gli uffici comunali è stato programmato un calendario di eventi che oltre a promuovere l’olio, il vino e la castagna, tipici del nostro territorio, prevedono eventi collaterali che spaziano dalla cultura all’ambiente, con passeggiate, degustazioni ed esposizioni.

Il calendario di eventi ed iniziative “Primavera a Roccastrada: il territorio ed i suoi sapori” avrà inizio domenica 10 maggio, con la Pro Loco di Piloni/Torniella con l’evento “La Val di Farma e i suoi sapori”: dalle 16.00 alle 19.00 presso la struttura polivalente di via Senese, presentazione dei prodotti tipici locali illustrati dai loro produttori e degustazione guidata nelle varie preparazioni.

Il tour nel territorio prosegue il giorno domenica 17 maggio quando le Pro Loco Sasso&Forte insieme alla Pro Loco Roccatederighi organizzeranno congiuntamente “Camminando tra i sapori” un percorso naturalistico da un paese all’altro con degustazione di prodotti tipici lungo il percorso: dalle 10.00 alle 18.00 passeggiata panoramica.

Domenica 24 maggio sarà la volta della Pro Loco di Ribolla che organizza “C’era una volta la miniera…” percorso minerario e laboratori bambini” dalle 9,30 alle 16.00 passeggiata guidata nei luoghi della miniera con picnic con partenza dal centro Vi.Vi.Mi.

Sabato 6 giugno sarà protagonista la Pro Loco di Sticciano con l’evento “Non solo strozzapreti…”, in occasione del quale, dalle 18.00 alle 24.00 presso la struttura polivalente di via Vecchia serata di degustazione e promozione dei prodotti tipici locali;

Farà da chiusura il capoluogo, dove la Pro Loco Roccastrada per il giorno sabato 20 giugno organizza “Parco del Chiusone in festa”: dalle 15,00 alle 24,00 degustazione dei prodotti del territorio e intrattenimento danzante all’interno del Parco del Chiusone.

Informazioni: www.comune.roccastrada.gr.it tel. 0564/561218 e 0564/561222 ed email: [email protected]