Foto di repertorio

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Seconda giornata dei playout di serie A1 e ancora una sfida casalinga per la Blue Factor: al Casa Mora, domani domenica alle 18 con arbitri Massimiliano Carmazzi e Franco Ferrari di Viareggio, il Castiglione attende l’Indeco Afp Giovinazzo. Una partita difficilissima quella che attende i biancocelesti di Massimo Bracali, che per continuare ad avere speranze di salvezza hanno l’obbligo di vincere. Il Giovinazzo però è un osso duro e da quando ad inizio anno sulla panchina biancoverde è ritornato Pino Marzella ha cambiato decisamente marcia, ritrovandosi però a giocare i playout anche se con una classifica “importante” potendo partire da 13 punti (5 quelli con cui ha iniziato il Castiglione). In campionato nella gara d’andata fu pareggio per 4-4, dopo che i biancocelesti si erano portati avanti 2-0 e poi andati sotto per 4-2. Lo scorso 28 marzo però nel ritorno al pala Pansini, netta vittoria dei pugliesi per 8-3.

L’Afp, acronimo di gruppo sportivo Acciaierie e Ferriere Pugliesi, si presenta dunque in Maremma con l’intenzione di chiudere i conti dopo il pari della prima giornata contro il Forte dei Marmi, 1-1, che ha comunque fatto comodo alle due squadre. Il Castiglione da parte sua ha invece battuto il Breganze, quasi condannandolo alla retrocessione se i veneti non faranno risultato pieno proprio contro il Forte di questa giornata. il Giovinazzo come già nel ritorno, potrà contare sul portiere Giovanni Bovo e l’esperto esterno 40enne Jorge Martin Maturano oltre che al trio composto dal portoghese Xavier Cardoso, 28 gol, e gli argentini Federico Mura, 26 anni e 19 gol e Renato Clavel, 21 anni e 18 gol. Nei biancocelesti squadra al completo, con gli argentini Facundo Esquibel 21 gol e in rete nei playout anche contro il Breganze, Tomas Escobar 14 gol, 2 nei playout in gran spolvero, oltre ai vari Saitta, Lasorsa 22 gol e Cabiddu 11 gol, con il rientro anche di Cabella.

Le ultime sfide in A1, oltre alle due di quest’anno in campionato, risalgono alle stagioni 2007/08 con una vittoria maremmana in Coppa Italia per 4-3 nel girone a Follonica e in campionato ancora un successo a Giovinazzo per 4-1 (3 reti di Massimo Bracali), mentre al ritorno i pugliesi espugnarono il Casa Mora per 3-2. Tanti gli scontri anche in serie A2.

L’Under 15 La Scala di Michele Achilli questo sabato chiude la stagione regolare a Viareggio: per la 22esima giornata il Castiglione va a rendere visita al Cgc Viareggio. Poi occhi puntati sulle finali, che si giocheranno ancora al Casa Mora dal 4 al 7 giugno.

Serie A1 – calendario playout

1a giornata 25/26 aprile

Indeco Afp Giovinazzo-Forte dei Marmi 1-1

Blue Factor Castiglione-Breganze 5-3

2a giornata 2/3 maggio

Blue Factor Castiglione-Indeco Afp Giovinazzo

Breganze-Forte dei Marmi

3a giornata 9 maggio

Breganze-Indeco Afp Giovinazzo

Forte dei Marmi-Blue Factor Castiglione

4a giornata 16/17 maggio

Indeco Afp Giovinazzo-Breganze

Blue Factor Castiglione-Forte dei Marmi

5a giornata 23 maggio

Indeco Afp Giovinazzo-Blue Factor Castiglione

Forte dei Marmi-Breganze

6a giornata 30 maggio

Forte dei Marmi-Indeco Afp Giovinazzo

Breganze-Blue Factor Castiglione

La classifica play out

Afp Giovinazzo 14 punti; Forte dei Marmi 13; Castiglione 8; Breganze 3

Under 15 zona 4 – 22a giornata (ultima) 29 aprile 2 maggio

Cp Grosseto B-Cp Grosseto A 2-13

Spv Viareggio-Forte dei Marmi 14-2

Cgc Viareggio-La Scala Castiglione

Rotellistica Camaiore-Sarzana B

Siena-Startit Prato

Sarzana A-Bluoptik Follonica

Under 15 zona 4 – recupero 15a giornata 3 maggio

Spv Viareggio-Cp Grosseto B

Under 15 zona 4 – recupero 21a giornata 3 maggio

Sarzana B-Cp Grosseto B

La classifica

Castiglione 60 punti; Sarzana A 54; Cgc Viareggio, Cp Grosseto A (22) 52; Follonica 43; R.a Camaiore 34; Sarzana B (20) 27; Spv Viareggio 16; Prato 15; Siena 9; Cp Grosseto B (20) 6; Forte Marmi (22) 5