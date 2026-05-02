FIRENZE – Un riconoscimento che premia un percorso imprenditoriale e umano: Federico Guidarelli ha ricevuto l’onorificenza di Maestro del lavoro nel corso della cerimonia che si è svolta il 1° maggio nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio. Il titolo è stato conferito con decreto del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

La consegna della medaglia con la Stella e della spilla si è svolta alla presenza delle autorità, in una delle sale simbolo della città. Un momento carico di emozione per Guidarelli, che ha voluto condividere pubblicamente il significato del traguardo raggiunto.

«Ci sono giorni che non si dimenticano – racconta –. Ricevere la Stella di Maestro del lavoro in una cornice come quella di Palazzo Vecchio mi ha fatto guardare indietro a tutto il cammino percorso. Non è solo un premio alla carriera, ma a un’idea di lavoro che ha sempre messo l’uomo al centro».

Un riconoscimento che arriva dopo altri premi ottenuti negli ultimi anni e che si lega strettamente all’attività sviluppata a Grosseto. In particolare, Guidarelli ha ricordato il valore del progetto industriale portato avanti con il gruppo Novair: un sistema per l’autoproduzione di ossigeno direttamente sul posto, utilizzato oggi in 130 Paesi nel mondo.

«Non è solo tecnica, è vita – sottolinea –. Sapere che questo sistema sta aiutando persone e salvando vite umane, spesso in contesti difficili come quelli di guerra, è la medaglia più bella».

Nel suo messaggio, anche un ringraziamento alla squadra e agli affetti più vicini: «Alla mia famiglia, agli amici e a tutti i colleghi e collaboratori del gruppo Novair. Siamo una squadra straordinaria e questo traguardo è di tutti».

L’onorificenza di Maestro del lavoro rappresenta uno dei più alti riconoscimenti conferiti dallo Stato a lavoratrici e lavoratori che si sono distinti per meriti professionali, capacità e contributo allo sviluppo economico e sociale del Paese. Per Guidarelli, un nuovo capitolo di un percorso che parte dalla Maremma e arriva a livello internazionale.