Foto di repertorio

GROSSETO – Allerta arancione per rischio incendi boschivi oggi, sabato 2 maggio, su tutto il territorio comunale di Grosseto.

Il livello di rischio è considerato alto, a causa delle condizioni meteo-climatiche e della scarsa umidità della vegetazione, fattori che possono favorire l’innesco di incendi con elevata intensità e una propagazione particolarmente rapida.

Le autorità invitano la cittadinanza alla massima prudenza, sottolineando l’importanza di evitare qualsiasi comportamento che possa provocare focolai, anche accidentalmente. In presenza di queste condizioni, infatti, anche una minima scintilla può trasformarsi in un incendio difficile da controllare.

Per conoscere tutte le informazioni utili sulle norme di comportamento si può consultare il link: https://www.lamma.toscana.it/meteo/rischio-incendi.

“Importante segnalare tempestivamente ogni principio di incendio, chiamando i numeri di emergenza: 800425425 Soup Regione Toscana o 115 Vigili del Fuoco – spiegano dal Comune -. Si ricorda che è in vigore il nuovo Regolamento di polizia rurale, ai fini della prevenzione incendi fare particolare riferimento al “Titolo III disposizioni prevenzione incendi boschivi e di vegetazione“.