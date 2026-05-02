GROSSETO – Finisce con la 22esima vittoria in campionato l’avventura agonistica del Grifone campione, che batte 3-0 in trasferta un Ghiviborgo sportivo e accogliente, anche con la tifoseria grossetana.

Prima dell’inizio della gara, un minuto di silenzio per Manuela Feri, con la Curva Nord che ha realizzato uno striscione sospeso da palloncini biancorossi con la scritta “Ciao Manu”, ma anche il pasillo de honor concesso dai padroni di casa agli ospiti.

Sul campo va come le precedenti gare, con i torelli che attaccano con impegno, ma stavolta trovano più volte il gol: subito a 7′ rompe il ghiaccio bomber Marzierli per il suo 17esimo centro, mentre al 25′ raddoppia Riccobono. Ancora emozioni anche nella ripresa, con Fiorani che blinda il match con definitivo 3-0. E al triplice fischio, fra gioia, commozione e soddisfazione, già si pensa alla poule scudetto.

GHIVIBORGO: Manzari, Mion, Mariotti, Boiga, Arcuri, Cannarsa, Nottoli, Del Dotto, Quochi, Vecchi, Cortopassi. A disposizione: Piagentini, Baldacci, Ceccanti, Ricci, Panconi, Signorini, Corsi, Thioune, Donati. All. Cannarsa.

GROSSETO: Romagnoli, Masini, Sacchini, Marzierli, Riccobono, Ampollini, Italiano, Malva, Guerrini, Fiorani, D’Ancona. A disposizione: Musardo, Cesario, Sabelli, Bacciardi, Monteverde, Lorenzini, Benedetti, Gonnelli, Regoli. All. Indiani.

ARBITRO: Borgo di Oristano; assistenti Corbelli e Appollaio di Rimini.

MARCATORI: 7′ Marzierli, 25′ Riccobono, 12′ st Fiorani.