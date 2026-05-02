Foto di repertorio

BAGNO DI GAVORRANO – Ultima giornata di campionato per il girone E di Serie D in cui i verdetti per quanto riguarda la zona retrocessione e la zona play out, con il Follonica Gavorrano ancora in ballo e impegnato col Tau Altopascio, sono ancora apertissimi. L’unica certezza è infatti dettata dall’ultimo posto del Sansepolcro, con Cannara e Poggibonsi in lotta per la penultima posizione. In zona arancione si trovano nell’ordine Orvietana e appunto minerari con 37 punti, Camaiore con 34 e Poggibonsi con 28, mentre il San Donato Tavarnelle al momento è fuori con 39 punti.

Per i biancorossoblù ci saranno da fare pochi calcoli: occorrerà vincere per sperare di scavalcare almeno una tra Orvietana e San Donato per sperare nella salvezza diretta.

Follonica Gavorrano-Tau Altopascio (nella foto, un momento del match di andata), San Donato Tavarnelle-Seravezza e Terranuova Traiana-Orvietana saranno dunque le gare osservate speciali del girone E, oltre a Poggibonsi-Scandicci e Camaiore-Cannara, mentre la zona play off è già confermata con Tau, Prato, Siena e Seravezza qualificate, con le posizioni definitive ancora da assegnare.

Per quanto riguarda i maremmani quindi, dopo la vittoria esterna in casa dello Scandicci l’avversario sarà ostico, con i biancorossoblù che cercheranno di rifarsi anche dopo un match di andata in cui è arrivata la debacle esterna per 6-1, dopo il vantaggio di Pescicani e alcuni episodi che hanno penalizzato oltremodo il risultato dei biancorossoblù.

Per quanto riguarda gli altri scontri diretti con la formazione di Altopascio, le due squadre lo scorso anno non si sono incrociate, dato che il Tau si trovava nel girone D. Per trovare scontri diretti bisogna tornare alla stagione 2023/24, dove ci sono state addirittura quattro sfide tra le due squadre. Nel primo turno della Coppa Italia, giocato al Malservisi-Matteini, era arrivato un pareggio per 2-2 nei 90 minuti, con successiva vittoria ai rigori per i biancorossoblù. In campionato, a Bagno di Gavorrano nel girone di andata vittoria di misura per 1-0. Il ritorno ad Altopascio aveva visto i biancorossoblù vincitori ancora di misura per 0-1. Le due formazioni si erano anche affrontate nella semifinale play off, vinta dagli amaranto al Malservisi-Matteini per 1-3.

Alla pari invece il doppio confronto dell’annata precedente, dove ad avere la meglio era stato il fattore campo: vittoria interna infatti per il Follonica Gavorrano per 3-1, mentre in trasferta aveva avuto la meglio il Tau per 2-1.

Per quanto riguarda gli ex, giocano nel Tau Altopascio il difensore Pietro Carcani e suo fratello gemello, l’attaccante Tommaso Carcani. In biancorossoblù Gino Bernardini, arrivato in estate proprio dal Tau, dove ha disputato le precedenti due stagioni.